Σε κάθε περίπτωση παρά τη σταθερότητα στην αγορά τα μπλε τιμολόγια παραμένουν ελκυστικά

Με τους μεγάλους παρόχους ενέργειας να διατηρούν αμετάβλητες τις χρεώσεις, η λιανική αγορά τον Δεκέμβριο παρουσιάζει εικόνα σταθερότητας. Τα πράσινα τιμολόγια κρατήθηκαν σε γενικές γραμμές σταθερά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 18,5 λεπτά/KWh από 19 λεπτά/Kwh τον Νοέμβριο.

Έτσι, με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων, οι τιμές ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 25,3 λεπτά ανά kWh.

Η ΔΕΗ, που αποτελεί και τον μεγαλύτερο προμηθευτή για τα οικιακά τιμολόγια έχει το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 ευρώ/kWh, ακριβώς στα επίπεδα του Νοεμβρίου. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παρέμεινε στα 0,127 ευρώ/kWh.

Τιμή στα 15,9 λεπτά ανά kWh έδωσε η Protergia, για το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας με τη χρέωση να παραμένει σταθερή με τον προηγούμενο μήνα. Σταθερό είναι και το πράσινο τιμολόγιο της ΗΡΩΝ, το ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία με τη χρέωση στα 14,76 λεπτά/KWh.

Το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό της Enerwave (πρώην Elpedison) έχει τιμή στα 15,241 λεπτά/KWh, για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Πάνω από τις 10 κιλοβατώρες η χρέωση είναι 23,194/KWh, με μείωση 12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα 20,9 λεπτά ανά kWh διαμορφώνεται τον Δεκέμβριο η χρέωση στο «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας». Καταγράφεται αύξηση 6% σε σχέση με τη χρέωση Νοεμβρίου.

Μείωση κατά 20% καταγράφεται στο ειδικό τιμολόγιο της Ελίν, Power On! Home Green, το οποίο τον Δεκέμβριο έχει τιμή 15,671 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 19,488 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Τιμή στα 19,961 λεπτά ανά κιλοβατώρα έδωσε η Volton για το Volton Green Ειδικό. Πρακτικά η τιμή είναι αμετάβλητη σε σχέση με τον Νοέμβριο (19,936 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

Στα 25,252 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται η τιμή της ZeniΘ στο «πράσινο» Power Home Start, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Παραμένουν ελκυστικά τα μπλε τιμολόγια

Σε κάθε περίπτωση παρά τη σταθερότητα στην αγορά τα μπλε τιμολόγια παραμένουν ελκυστικά. Με βάση τις τιμές που έχουν αναρτηθεί στο εργαλείο σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ, energycost.gr. αποτυπώνονται 11 προγράμματα με χρεώσεις κάτω των 10 λεπτών ανά κιλοβατώρα. Αναλυτικά:

-Η Protergia διαθέτει το πρόγραμμα Value Secure 12 Μήνες με πάγιο 9,90 ευρώ και τελική χρέωση 0,099 λεπτά/KWh, με εφαρμογή έκπτωσης συνέπειας. Ταυτόχρονα «τρέχει» το Picasso, το οποίο κλεδώνει έναν λογαριασμό με σταθερή τιμή για όλες τις χρεώσεις και γίνεται εκκαθάριση μία φορά το χρόνο.

-Η Eunice διαθέτει το πρόγραμμα EUNICE HOME CORE με μηνιαίο πάγιο 7 ευρώ και τελική χρέωση 0,098 λεπτά/KWh, παρέχοντας έκπτωση συνέπειας.

-Η Ελινόιλ προσφέρει τρία σταθερά προγράμματα Blue, όλα με πάγιο 9,90 ευρώ και χρεώσεις κάτω από 10 λεπτά/KWh. Το Power On! Blue Now 24M+ έχει χρέωση 0,0899 λεπτά/KWh, το Power On! Blue Now 18M+ Οικιακό 0,0919 λεπτά/KWh, ενώ το Power On! Blue Now 12M+ Οικιακό διαμορφώνεται στα 0,0939 λεπτά/KWh.

-Η ΗΡΩΝ διαθέτει το πρόγραμμα BLUE GENEROUS MAX HOME 18μηνης διάρκειας με πάγιο 9,90 ευρώ και χρέωση 0,0945 λεπτά/KWh, με έκπτωση συνέπειας.

-Η Enerwave έχει δύο προγράμματα κάτω από 10 λεπτά/KWh: Το Reward Maximum συνοδεύεται με μηνιαίο 12,90 ευρώ και χρέωση 0,088 λεπτά/KWh, ενώ το Reward Ultra έχει πάγιο 9,90 ευρώ και χρέωση 0,098 λεπτά/KWh και τα δύο με έκπτωση συνέπειας.

-Η ZeniΘ προσφέρει το πρόγραμμα Power Home Secure 6.0 με πάγιο 9,90 ευρώ τον μήνα και χρέωση 0,098 λεπτά/KWh, με έκπτωση συνέπειας.

- Η NRG διαθέτει το πρόγραμμα nrg fixed on time advanced 1.0 με πάγιο 9,90 ευρώ και χρέωση 0,099 λεπτά/KWh, με έκπτωση συνέπειας.

- Η Volton προσφέρει το πρόγραμμα Volton Blue Flat με πάγιο 9,90 ευρώ, χρέωση 0,09901 λεπτά/KWh και έκπτωση συνέπειας 45%.