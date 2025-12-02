Τα τιμολόγια ρεύματος παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με τον Νοέμβριο από τους μεγάλους παρόχους, ενώ στους μικρότερους καταγράφονται μειώσεις έως 19,6% αλλά και αυξήσεις έως 12,5%.

Με σταθερότητα μπήκε ο Δεκέμβριος για τα τιμολόγια ρεύματος με τους περισσότερους παρόχους να κρατούν σταθερές τις τιμές. Με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων η μέση τιμή λιανικής διαμορφώνεται στα 0,186 €/kWh από χαμηλότερα κατά 2,1% σε σχέση με τον Νοέμβριο όπου η μέση τιμή ήταν στα 0,19 €/kWh.Η μεγαλύτερη εταιρεία της αγοράς η ΔΕΗ κρατά αμετάβλητο το «πράσινο» τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWhγια κατανάλωση έως 500 kWh. Στην τρίτη κλίμακα (>500 kWh) σημειώνεται μικρή αύξηση στα 0,16619 €/kWh, ενώ το νυχτερινό μειώνεται στα 0,12333 €/kWh.

Τα τιμολόγια ρεύματος παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με τον Νοέμβριο από τους μεγάλους παρόχους, ενώ στους μικρότερους καταγράφονται μειώσεις έως 19,6% αλλά και αυξήσεις έως 12,5%.

Η Protergia της Metlen κράτησε επίσης σταθερή τη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος. Το Value Special που απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές διατηρήθηκε στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Βέβαια το ενδιαφέρον συνεχίζει να συγκεντρώνει το Picasso, όπου οι καταναλωτές πληρώνουν μια συγκεκριμένη χρέωση για όλα κάθε μήνα και μετά από αρκετούς μήνες γίνεται η εκκαθάριση.

Η Enerwave, πρώην Elpedison, με τη σειρά της ανακοίνωσε αμετάβλητη τη χρέωση στο ειδικό τιμολόγιο ρεύματος. Το ΗΡΩΝ BASIC HOME παραμένει για τον Δεκέμβριο στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Η NRG του ομίλου Motor Oil επίσης διατήρησε το πράσινο ή ειδικό τιμολόγιο ρεύματος στα 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η συγκεκριμένη χρέωση προϋποθέτει την ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού και πάγιας εντολής για την πληρωμή.

Σε κάθε περίπτωση η στρφοή στη αγορά παραμένει προς τα μπλε σταθερά τιμολόγια ρεύματος.

Δείτε τις τιμές για τα σταθερά τιμολόγια τον Δεκέμβριο