Εντυπωσιακός ο Τολιόπουλος με την εθνική ομάδα, έκανε double double.

Η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών πλήρωσε το Μαυροβούνιο με το ίδιο νόμισμα, νίκησε με 79-65 στην Πονγκόριτσα και είναι ξανά μόνη πρώτη στην κορυφή του δεύτερου προκριματικού ομίλου του Μουντομπάσκετ 2027.

Μετά την ήττα από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena την προηγούμενη εβδομάδα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην 4η αγωνιστική και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 3-1. Αντίθετα, το Μαυροβούνιο υποχώρησε στο 2-2.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έδωσε το… σύνθημα στην εθνική ομάδα και ολοκλήρωσε το ματς με double double, έχοντας 27 πόντους (7/13 τρίποντα) και 10 ασίστ. Έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, πετυχαίνοντας τους 10 από τους 15 πρώτους πόντους του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την εθνική να προηγείται 22-18, ενώ στη δεύτερη περίοδο ανέβασε ρυθμό και πήρε για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (33-23). Με διαδοχικά τρίποντα ο Τολιόπουλος ανέβασε τη διαφορά στους 14 πόντους, ενώ στο ημίχρονο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν στο +9 (44-35).

Στο τρίτο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε στους 17 πόντους, αλλά το Μαυροβούνιο αντέδρασε και μείωσε στους 6 (53-47 στο 27΄) και στη συνέχεια στους 4 (57-53 στο 30΄).

Στην τέταρτη περίοδο, ο Τολιόπουλος με το έκτο τρίποντο έκανε το σκορ 60-53 στο 32΄. Στη συνέχεια, μοίρασε ασίστ στον Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό κάρφωμα για το 62-53. Οι Μήτρου Λονγκ και Τολιόπουλος συνεργάστηκαν ξανά, φέρνοντας το σκορ στο 67-53, ενώ ο Χατζίμπεγκοβιτς μείωσε σε 67-56 λίγο πριν το 35ο λεπτό. Μετά από ανταλλαγή τρίποντων ανάμεσα σε Λαρεντζάκη και Ράντοντσιτς για το 74-65, ο Παπανικολάου ανέβασε τη διαφορά στο 77-65 στο 38΄, δίνοντας τέλος στα όνειρα των γηπεδούχων για ανατροπή.



Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Λαρεντζάκης 6 (2), Μωραϊτης 9 (3), Τολιόπουλος 27 (7), Καλαϊτζάκης 6 (1), Χαραλαμπόπουλος 4, Παπανικολάου 5 (1), Χουγκάζ 5, Αντετοκούνμπο Κ. 8 (2), Μήτογλου 5 (1), Μήτρου Λονγκ 4.

Μαυροβούνιο (Αντρέι Ζάκελι): Ίλιτς 2, Νίνταμ 8 (1), Ιβάνοβιτς 2, Χαντζίμπεγκοβιτς 5, Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 10 (2), Ζιβάνοβιτς 2, Νίκολιτς 4, Ντρόμπνιακ 14 (1), Πόποβιτς 5 (1), Ράντονσιτς 13 (3).

Τα highlights του ματς

