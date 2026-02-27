Πρώτη ήττα της εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Την πρώτη της απώλεια βαθμών στα προκριματικά του MundoBasket 2027 γνώρισε η Εθνική Ελλάδας, καθώς ηττήθηκε με 67-65 από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε την τελευταία ευκαιρία να στείλει την αναμέτρηση στην παράταση, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε στα τελευταία δευτερόλεπτα δεν βρήκε στόχο, με αποτέλεσμα η «γαλανόλευκη» να γνωρίσει την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν ήταν αποτελεσματική στην επίθεση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με μόλις 17,6% στα τρίποντα (6/34 πίσω από τα 6,75 μ.). Παράλληλα, υστέρησε και στη μάχη των ριμπάουντ, επιτρέποντας στο Μαυροβούνιο να συγκεντρώσει 13 περισσότερα, στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.

Η ήττα αυτή βάζει πίεση στην Εθνική ενόψει της συνέχειας των προκριματικών του MundoBasket 2027, με στόχο την άμεση επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Για την 4η αγωνιστική Μαυροβούνιο και Ελλάδα θα διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους στην Ποντγκόριτσα (2/3, 20:00).

Στατιστικά

Ελλάδα (Σπανούλης): Ρογκαβόπουλος 2 (0/3 τρίποντα), Λαρεντζάκης 6 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μωραΐτης 2 (0/3 τρίποντα), Τολιόπουλος 5 (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Π. Καλαϊτζάκης 6 (0/3 τρίποντα), Χαραλαμπόπουλος 1, Παπανικολάου 12 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα), Χουγκάζ 4 (1/1 τρίποντο, 3 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο 13 (4 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 6 (0/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Μήτρου-Λονγκ 8 (2/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 4 λάθη)

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 16/26 δίποντα, 6/34 τρίποντα, 15/21 βολές, 31 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 9 επιθετικά), 18 ασίστ, 23 φάουλ, 13 λάθη, 13 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Μαυροβουνίου: 20/37 δίποντα, 4/18 τρίποντα, 15/22 βολές, 44 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 13 επιθετικά), 19 ασίστ, 23 φάουλ, 20 λάθη, 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67