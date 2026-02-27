Σε εξέλιξη οι εργασίες στο ΟΑΚΑ.

Βίντεο drone καταγράφει τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ, 44 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Ολυμπιακού σταδίου και 22 χρόνια έπειτα από τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας.

Η ομάδα UP Stories εξασφάλισε άδεια από τη διοίκηση του ΟΑΚΑ, προκειμένου να καταγράψει την εξέλιξη των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης, οι οποίες πραγματοποιούνται τόσο στο Ολυμπιακό στάδιο, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο εκτενής ανακαίνιση της εγκατάστασης, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 155 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση από το υπουργείο Αθλητισμού, το Υπερταμείο και την περιφέρεια Αττικής.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι τον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, που περιλαμβάνει, δομικές ενισχύσεις, εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, αναβάθμιση υποδομών και εκσυγχρονισμό κρίσιμων εγκαταστάσεων.

{https://www.youtube.com/watch?v=xo_9lrT5tT4}