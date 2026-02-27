Κατασχέθηκαν 11 δενδρύλια κάνναβης.

Στη σύλληψη ενός άνδρα 42 ετών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης, ο οποίος καλλιεργούσε κάνναβη στο σπίτι του.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από έρευνα στο σπίτι του, εντοπίστηκαν 11 δενδρύλια κάνναβης και μικροποσότητα παραισθησιογόνων μανιταριών. Μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο κατασχέθηκαν επίσης και 30,7 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία προορίζονταν για διακίνηση.

Ο συλληφθέντας οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε εξέλιξη είναι η προανάκριση.

