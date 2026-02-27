Η άτυχη επιβάτης παραπάτησε και έπεσε από τη σκάλα αποβίβασης.

67χρονη επιβάτης βρήκε τραγικό θάνατο μετά ην αποβίβασή της από αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η 67χρονη ΑμεΑ επιβάτης έφτασε με πτήση από την Κεφαλονιά.

Κατά τη διάρκεια της αποβίβασής της με τον ειδικό αναβατήρα, τόσο η 67χρονη όσο και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ασθενοφόρο που βρισκόταν στο αεροδρόμιο, ωστόσο η 67χρονη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».