«Είχα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Δεν θυμάμαι πως έφτασα σε αυτό σημείο. Δεν θυμάμαι τίποτα» είπε στον ανακριτή ο 64χρονος που επιτέθηκε σε δύο 25χρονες ΑΜΕΑ στην Κυψέλη.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 64χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο 25χρονες κοπέλες ΑμεΑ, προσπαθώντας να βιάσει τη μία από αυτές, μέσα στο σπίτι τους στην Κυψέλη.

Ο 64χρονος απολογούμενος στον ανακριτή, ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται τίποτα από όσα του αποδίδονται γιατί ήταν μεθυσμένος.

«Είχα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Δεν θυμάμαι πως έφτασα σε αυτό σημείο. Δεν θυμάμαι τίποτα. Είχα κλειδιά από το σπίτι, μου τα είχε δώσει η μητέρα τους για να δείχνω το σπίτι σε υποψήφιους αγοραστές καθώς θα έβγαινε σε πώληση», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο 64χρονος κατηγορούμενος, απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή. Την καταγγελία σε βάρος του 64χρονου έκανε η μητέρα των δύο νεαρών γυναικών, λέγοντας πως είχε φύγει για λίγα λεπτά από το σπίτι προκειμένου να πάει στο φαρμακείο κι επιστρέφοντας είδε τον κατηγορούμενο πάνω στην κόρη της. Όπως είπε, ο 64χρονος βοηθούσε την οικογένεια και διέθετε κλειδί αποθήκης για να αφήνει τα ψώνια.

Σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας , ο 64χρονος μπήκε στο σπίτι αφού προηγουμένως έλεγξε ποιοι ήταν μέσα.

Η μητέρα βλέποντας τον κατηγορούμενο να επιτίθεται στην κόρη της, του φώναξε κι ακολούθησε έντονο επεισόδιο μεταξύ τους, με τον 64χρονο να της ζητάει συγνώμη και να της λέει πως έκανε λάθος ενώ έσπευσε να εξαφανιστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αμέσως μετά την απολογία του ο 64χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος.