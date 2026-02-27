Σε τροχιά Eurovision βρίσκεται ο Akylas.

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», είναι ο καλλιτέχνης που αναδείχθηκε μέσα από τη σκηνή του Sing for Greece και θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη.

Ο 27χρονος τραγουδιστής φαίνεται να βρίσκεται ήδη σε πυρετό προετοιμασιών για τη μεγάλη του εμφάνιση, ενώ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα βρεθεί στον εθνικό τελικό της Σερβίας όπου και θα τραγουδήσει.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και το ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», το βίντεο κλιπ για το τραγούδι του είναι πλέον έτοιμο. Το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής απέφυγε να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλέ πού τα ξέρετε εσείς αυτά; Εγώ δεν ξέρω τίποτα».

Σε ότι αφορά την εμφάνισή του στον τελικό της Σερβίας είπε χαμογελαστός: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ανυπομονώ. Τρέλα, χαμός, πανικός».

Όταν ρωτήθηκε για τα στοιχήματα που τον θέλουν δεύτερο στην κατάταξη ο Akylas εξήγησε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ευγνώμων για τον κόσμο που με έχει στηρίξει τόσο καιρό και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό πραγματικά, να σας κάνω όλους περήφανους. Προσπαθώ να μη βλέπω τα στοιχήματα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpmpzpj9xyp?integrationId=40599y14juihe6ly}