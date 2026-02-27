Σε κλίμα κατάνυξης η πρώτη Παρασκευή της Σαρακοστής, με τους πιστούς να παρακολουθούν την ακολουθία των Α' Χαιρετισμών.

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης τελούνται σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, οι Α’ Χαιρετισμοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ιδιαίτερα κατανυκτικού κύκλου ακολουθιών που οδηγεί τους πιστούς προς τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα 2026. Οι Χαιρετισμοί ψάλλονται κάθε Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και κορυφώνονται την πέμπτη Παρασκευή με την ψαλμωδία του Ακάθιστου Ύμνου.

Απόψε οι Πρώτοι Χαιρετισμοί: Τι ώρα ξεκινούν και πότε ψάλλεται ο Ακάθιστος Ύμνος

Οι Α’ Χαιρετισμοί τελούνται το απόγευμα, συνήθως μεταξύ 17:00 και 19:00 ανάλογα με τον προγραμματισμό κάθε ενορίας. Κατά τις τέσσερις πρώτες Παρασκευές της Σαρακοστής (Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Χαιρετισμοί) ψάλλονται τμηματικά οι τέσσερις «Στάσεις» του ύμνου, ενώ την πέμπτη Παρασκευή ψάλλεται ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος. Ο ύμνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους της Ορθόδοξης Εκκλησίας και απαρτίζεται από 24 στροφές, τους λεγόμενους «οίκους», που ακολουθούν αλφαβητική σειρά από το Α έως το Ω. Κάθε οίκος καταλήγει εναλλάξ στις φράσεις: «Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε» «Ἀλληλούια». Το σύνολο χωρίζεται σε τέσσερις ίσες ενότητες («στάσεις»), καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει έξι οίκους.

Α’ Στάση: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Β’ Στάση: Παρασκευή 6 Μαρτίου

Γ’ Στάση: Παρασκευή 13 Μαρτίου

Δ’ Στάση: Παρασκευή 20 Μαρτίου

Ακάθιστος Ύμνος: Παρασκευή 27 Μαρτίου

Δείτε εδώ LIVE τους Α' Χαιρετισμούς

Παρακολουθήστε LIVE τους Α’ Χαιρετισμούς στις 7:00 μ.μ. από τον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Πύλης Τρικάλων

{https://www.youtube.com/watch?v=GnAOSs8vtOw}

Η Πρώτη Στάση των Χαιρετισμών: Τι θα ψαλλεί απόψε στις εκκλησίες

Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τη Θεοτόκω το, Χαίρε (εκ γ´)· και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενόν σε θεωρών Κύριε, εξίστατο, και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τοιαύτα·

Άγγελος που ήταν πρώτος μεταξύ των αγγέλων, στάλθηκε από τον ουρανό να πεί στη Θεοτόκο το χαίρε (3 φορές)· και με την ασώματή του φωνή, βλέποντάς σε Κύριε να παίρνεις σώμα (να γίνεσαι άνθρωπος), εκπλησσόταν και στεκόταν φωνάζοντας προς αυτήν αυτά τα λόγια·

Χαίρε, δι’ ης η χαρά εκλάμψει· χαίρε, δι’ ης η αρά εκλείψει.

Χαίρε εσύ απ’ την οποία θα λάμψει η χαρά· χαίρε εσύ που για χάρη σου θα σβήσει η κατάρα.

Χαίρε, του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις· χαίρε, των δακρύων της Εύας η λύτρωσις.

Χαίρε εσύ που έκανες να σηκωθεί ο πεσμένος Αδάμ· χαίρε εσύ που έγινες η λύτρωση των δακρύων της Εύας.

Χαίρε, ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς· χαίρε, βάθος δυσθεώρητον, και Αγγέλων οφθαλμοίς.

Χαίρε ύψος στο οποίο δύσκολα μπορούν να φθάσουν οι ανθρώπινοι λογισμοί· χαίρε βάθος που αδυνατούν να κατοπτεύσουν και αγγέλων οφθαλμοί.

Χαίρε, ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα· χαίρε, ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα.

Χαίρε εσύ που έγινες ο θρόνος του Βασιλιά (Χριστού)· χαίρε γιατί βαστάζεις (στην αγκάλη σου) Εκείνον που βαστάζει τα πάντα.

Χαίρε, αστήρ εμφαίνων τον Ήλιον· χαίρε, γαστήρ ενθέου σαρκώσεως.

Χαίρε αστέρι που προμηνύεις τον Ήλιο, χαίρε κοιλία της θεικής (του Λόγου) σαρκώσεως.

Χαίρε, δι’ ης νεουργείται η κτίσις· χαίρε, δι’ ης βρεφουργείται ο Κτίστης.

Χαίρε εσύ με την οποία γίνεται καινούργια η κτίση· χαίρε εσύ με την οποία γίνεται βρέφος ο Κτίστης.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.