Τι γιορτάζουμε κάθε χρόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 42 ημέρες πριν από το Πάσχα, όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί.

Η πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής ονομάζεται από την εκκλησία Κυριακή της Ορθοδοξίας διότι τιμάται η αναστήλωση των Εικόνων και ο θρίαμβος της Ορθόδοξης Πίστης κατά της αιρέσεως των Εικονομάχων.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η Εκκλησία ταλαιπωρήθηκε από τη διαμάχη της Εικονομαχίας. Πρώτος διώκτης υπήρξε ο αυτοκράτορας Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος και τελευταίος ο Θεόφιλος. Μετά τον θάνατο του Θεόφιλου, η σύζυγός του Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα ανέλαβε την εξουσία και, σε συνεργασία με τον Πατριάρχη Μεθόδιος Α΄ Κωνσταντινουπόλεως, αποκατέστησε οριστικά την τιμή των Ιερών Εικόνων. Το 843 μ.Χ., την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η αυτοκράτειρα Θεοδώρα μαζί με τον υιό της, τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄, λιτάνευσαν τις Άγιες Εικόνες στην Κωνσταντινούπολη, διακηρύσσοντας ότι οι πιστοί δεν λατρεύουν τις εικόνες ως θεούς, αλλά τις τιμούν ως απεικονίσεις των αρχετύπων. Η λατρεία ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Έκτοτε, η Εκκλησία εορτάζει κάθε χρόνο την ημέρα αυτή ως ημέρα νίκης της Ορθοδοξίας και ορθής πίστεως, επιβεβαιώνοντας ότι η τιμή προς τις εικόνες «διαβαίνει επί το πρωτότυπον», δηλαδή αναφέρεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας αποτελεί, έτσι, όχι μόνο ιστορική ανάμνηση, αλλά και διαρκή ομολογία πίστεως.

Ο συμβολισμός της εορτής της Κυριακής της Ορθοδοξίας: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί

Κατά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία αναγιγνώσκεται περικοπή από την προς Εβραίους επιστολής (ια’:24-26, και 32-40), όπου εκτίθενται οι αγώνες των αγίων ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης υπέρ της Πίστεως, καθώς επίσης και περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (Ιωάν. α’ 44-52), όπου ιστορείται η κλήση του Φιλίππου και Ναθαναήλ που ομολόγησαν τον Ιησού Χριστό ως υιόν του Θεού «Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ».

Σε ανάμνηση της αναστήλωσης των Ιερών Εικόνων, στους ιερούς ναούς γίνεται περιφορά των εικόνων από τους κληρικούς και τους λαϊκούς, όπου ο καθένας κρατά από μια εικόνα, που έχει φέρει μαζί του απο το σπίτι του. Παράλληλα, διαβάζεται το Συνοδικό της Ορθοδοξίας, που είναι ένα κείμενο που περιέχεται στο λειτουργικό βιβλίο του Τριωδίου και αποτελεί την περίληψη όλης της Ορθόδοξης διδασκαλίας της Εκκλησίας μας.

Το Συνοδικόν τής Ορθοδοξίας είναι οι αποφάσεις τής Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, πού αναφέρονται στην προσκύνηση των ιερών Εικόνων. Η ανάγνωσή τους την Κυριακή τής Ορθοδοξίας έδωσε τον τίτλο Συνοδικόν τής Ορθοδοξίας. Αργότερα στο Συνοδικόν τής Ορθοδοξίας προστέθηκε και ο όρος πίστεως τών ησυχαστικών Συνόδων τού 14ου αιώνος. Έτσι, το Συνοδικόν τής Ορθοδοξίας περιλαμβάνει τις αποφάσεις τόσο τής Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, όσο και των Συνόδων τού 14ου αιώνος.

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας συμβολίζει τη διατήρηση της αληθινής Πίστης μέσα από τους αιώνες, απέναντι στις αιρέσεις που προσπάθησαν να αλλοιώσουν το Ορθόδοξο δόγμα.

Kυριακή της Ορθοδοξίας 2026: Τι τρώμε ανήμερα εν μέσω Σαρακοστιανής νηστείας

Δεδομένου ότι διανύουμε την περίοδο της νηστείας της Σαρακοστής το διατροφολόγιο των πιστών είναι περιορισμένο και η πρώτη Κυριακή των Νηστειών τηρείται απαρέγκλιτα. Οι πιστοί καλούνται να φάνε μόνο νηστίσιμα εδέσματα ήτοι φρούτα και λαχανικά, χόρτα, θαλασσινά, όσπρια αρκεί να είναι αλάδωτα, δημητριακά, ξηρούς καρπούς, αρτοσκευάσματα και χαλβά. Τα θαλασσινά είναι μια εξαιρετική επιλογή σε περιόδους νηστείας και ιδιαίτερα τα οστρακοειδή και τα μαλάκια, όπως είναι το χταπόδι, το καλαμάρι, τα στρείδια, οι σουπιές, οι γαρίδες, οι καραβίδες και το θράψαλο. Τα θαλασσινά είναι καλή πηγή φωσφόρου, ιωδίου, σιδήρου, μαγνησίου, χαλκού, πρωτεϊνών, βιταμινών B και ω-3 λιπαρών οξέων. Όσα μπορούν να καταναλωθούν με το κέλυφός τους, προσφέρουν ικανοποιητική ποσότητα ασβεστίου. Τέλος, τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Οι πιστοί νηστεύουν αυστηρά την Σαρακοστή το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά.

