Ο Παύλος Ντε Γκρες ξετρελάθηκε με το χταπόδι στιφάδο και την ταραμοσαλάτα του μαγαζιού.

Ο Παύλος Ντε Γκρες απόλαυσε παραδοσιακές γεύσεις σε γνωστό ουζερί στην όμορφη Αμάρυνθο. Ο γιος του τέως βασιλιά της Ελλάδας, Κωνσταντίνου βρέθηκε στην Εύβοια την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς (22.02.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο Παύλος Ντε Γκρες επισκέφθηκε την παραθαλάσσια κωμόπολη της κεντρικής Εύβοιας.

Επέλεξε το γνωστό ουζερί «Η Γοργόνα» όπου απόλαυσε θαλασσινές γεύσεις και παραδοσιακούς μεζέδες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φιλοξενείται από στενό του φίλο επιχειρηματία που διαθέτει εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Αμαρύνθου.