Τι θα σήμαινε ένα «βασιλικό κόμμα» για τη Νέα Δημοκρατία.

Το «ξέπλυμα» της τέως βασιλικής οικογένειας, που τόσα δεινά έφερε στη χώρα, συνεχίζεται.

Εκεί, άλλωστε, στόχευε αντικειμενικά και η μεγάλη συνέντευξη του Παύλου στο «Ενώπιος Ενωπίω» την περασμένη Πέμπτη.

Εκείνο όμως «η πολιτική είναι στη σκέψη μου», όπως και αυτό για την «προσφορά του στη χώρα» ανησύχησε και το Μαξίμου.

Το τελευταίο άλλωστε που έλειπε στον Μητσοτάκη είναι ένα «βασιλικό κόμμα» στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Τότε όχι η αυτοδυναμία δεν θα ήταν ζητούμενο, αλλά θα επιζητούσε το... 25% που δίνει το μπόνους στο πρώτο κόμμα...

Τ.Τε.