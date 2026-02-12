Ο Αντώνης Σαμαράς «αποχαιρετά» τον Αναστάση Παπαληγούρα.

Ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα, του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε πως είχε την τιμή να είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ με τον Παναγή Παπαληγούρα και τη χαρά να συνυπάρξει στο εκτελεστικό γραφείο της ΟΝΝΕΔ με τον γιο του, Αναστάση.

«Ήταν έντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος», υπογράμμισε για τον Αναστάση Παπαληγούρα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για τον Αναστάση Παπαληγούρα

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Αναστάση Παπαληγούρα. Όπως είχα την τιμή να είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ με τον αείμνηστο πατέρα του, τον Παναγή Παπαληγούρα, είχα την χαρά να είμαι στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ με τον Αναστάση, στις αρχές της Μεταπολίτευσης. Ήταν έντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του».