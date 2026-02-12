Ο Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε σήμερα σε ηλικία 74 ετών.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα. Η μονάκριβη κόρη του και γνωστή ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα, με ανάρτησή της γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες της κηδείας του αείμνηστου πατέρα της ενώ επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων είναι να ενισχυθεί μέσω δωρεών το κοινωφελές έργο της «Μέριμνας». Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στηρίζει παιδιά και οικογένειας στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfloxsff8e1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Είχε διατελέσει υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επί τριετία (2004-07) στο υπουργείο Δικαιοσύνης και από το 2008 έως το 2009, όταν και αποχώρησε, στο υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας. Ήταν, δε, βουλευτής τις δύο τετραετίες του ΠΑΣΟΚ, από το 1981 έως το 1989, στην εκλογική περιφέρεια Κορινθίας.

Η ανακοίνωση της Λένας Παπαληγούρα για τη κηδεία του μπαμπά της

Τον μοναδικό και πολυαγαπημένο μας σύντροφο, πατέρα και παππού Αναστάση Παπαληγούρα κηδεύουμε το Σάββατο 14/2/25, ώρα 12:00μμ, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια

Βαρβάρα Πετρίδη

Ζαΐρα Παπαληγούρα

Λένα Παπαληγούρα

Άκης Πάντος

Αναστάσης Πάντος Παπαληγούρας

Αντώνης Πάντος Παπαληγούρας

Παρακαλούμε, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών στην πορεία του πένθους και της αρρώστιας.

{https://www.facebook.com/lena.papaligoura/posts/pfbid02QqDuF3P2chqokZUU5zwN42knxL3Yj36J7SBBcfYG9h4cmDKLNnmJWWABp1WMsrWBl}

Όταν η Λένα Παπαληγούρα μιλούσε για τον πατέρα της: «Ήταν ο πρώτος πολιτικός που θέσπισε νόμο για τη σεξουαλική κακοποίηση»

Η ηθοποιός, τον Νοέμβριο του 2025, είχε αφιέρωσε το βραβείο της στα «Θεατρικά Βραβεία Κοινού» στον πατέρα της. Θυμίζουμε ότι η ηθοποιός είχε παραλάβει το 3ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην παράσταση «Prima Facie».

Όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή είπε συγκινημένη: «Θα ήθελα να το αφιερώσω στον πατέρα μου που αυτή τη στιγμή δίνει τη δική του μάχη με την υγεία του. Δεν μπορεί να είναι εδώ απόψε, αλλά είναι πάντα μαζί μου σε ό,τι κάνω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcs25jlvnfl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μιλώντας στη συνέχεια στις τηλεοπτικές κάμερες είχε σημειώσει: «Ο πατέρας μου έχει ένα θέμα με την υγεία του και γι’ αυτό δεν μπορούσε σήμερα να είναι εδώ. Αλλά ήθελα πολύ να του το αφιερώσω, γιατί το έργο αυτό έχει σαν θέμα την κακοποίηση των γυναικών». Η Λένα Παπαληγούρα είπε στη συνέχεια: «Ο πατέρας μου, όταν ήταν στη Βουλή, ήταν ο πρώτος που θέσπισε νόμο για την κακοποίηση και για την ενδοοικογενειακή βία, το 2006. Πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Κι εγώ αυτό το ανακάλυψα, διαβάζοντας για την παράσταση. Με συγκίνησε πολύ, το θεωρώ και λίγο μοιραίο και ήθελα πολύ να του το αφιερώσω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0lkemv1my9?integrationId=40599y14juihe6ly}