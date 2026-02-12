«Φωτιά» πήραν οι ψησταριές σε όλη τη χώρα ανήμερα της Τσικνοπέμπτης.

Η Τσικνοπέμπτη έφτασε και όπως κάθε χρόνο οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της ημέρας ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σούβλες και κρέατα 800 κιλών στο κέντρο της Αθήνας

Ο δήμος Αθηναίων διοργάνωσε μία ανοικτή γιορτή στη πλατεία της Βαρβακείου Αγοράς, με εκατοντάδες πολίτες να δίνουν το παρόν. Πάνω από 800 κιλά κρέας μπήκαν στα αναμμένα κάρβουνα και μοιράστηκαν στον κόσμο δωρεάν .

{https://exchange.glomex.com/video/v-d7x35dut2mdl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τον ρυθμό έδωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ στις 11:30, ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων παρουσίασαν χορούς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ενισχύοντας τον λαογραφικό χαρακτήρα της ημέρας. Στη συνέχεια το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων με ένα λαϊκό πρόγραμμα, ξεσήκωσε όλους τους παρισταμένους στον χορό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcye1ko7bzt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Στη Βαρβάκειο σήμερα γίναμε όλοι μια παρέα. Αφήσαμε τις έγνοιες μας για λίγο και γλεντήσαμε με την ψυχή μας, μικροί και μεγάλοι, κάτοικοι και επισκέπτες. Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει με πολλές εκδηλώσεις να σκορπίζει το κέφι της Αποκριάς σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Σας περιμένουμε», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας.

Υπαίθριο γλέντι και στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχη γιορτινή διάθεση επικρατεί και στη Θεσσαλονίκη, με τις ψησταριές να στήνονται σε διάφορα σημεία του κέντρου.

Η «τσίκνα» απλώνεται σε κάθε γωνιά, χαρούμενες φωνές γεμίζουν τα στενά και οι μουσικές δίνουν παλμό στην ατμόσφαιρα, καθώς μικροί και μεγάλοι ετοιμάζονται να γιορτάσουν με τον πιο αυθεντικό, τοπικό τρόπο: γύρω από τις ψησταριές, με εκατοντάδες σουβλάκια στη φωτιά.

Η γιορτή παίρνει μπρος από νωρίς το πρωί. Σε πολλές γειτονιές στήνονται αυτοσχέδιες ψησταριές στα πεζοδρόμια, που μετατρέπονται σε υπαίθρια στέκια κεφιού. Εκατοντάδες παρέες έχουν ήδη κανονίσει τα σημεία συνάντησης για τη συνέχεια της ημέρας. Την ίδια ώρα, τα καταστήματα της πόλης βγάζουν τραπέζια έξω, τα στολίζουν με αποκριάτικες πινελιές και προετοιμάζονται για ένα γλέντι που αναμένεται να κρατήσει μέχρι αργά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd1qbd9x8jt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Τόνι Σφήνος ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους στη Λάρισα

Ένα μεγάλο γλέντι στήθηκε στη κεντρική πλατεία της Λάρισας, με χιλιάδες κόσμου να λαμβάνει μέρος στην εορταστική ατμόσφαιρα που είχε στηθεί από νωρίς το πρωί.

Το κέφι άναψε ο Τόνι Σφήνος, ο οποίος με τη μπάντα του αλλά και άλλους καλλιτέχνες ξεσήκωσαν τον κόσμο. Φυσικά, όπως είναι λογικό τέτοια μέρα, από τις ψησταριές έβγαιναν διαρκώς σουβλάκια και άλλα παρεμφερή εδέσματα.

{https://youtu.be/LgpfsFE4ODs?si=VBs5hl8j2FPnk1wu}

Δεν μπορούσε να λείπει από τους εορτασμούς η Λιβαδειά

Για πολλούς, η Λιβαδειά θεωρείται η περιοχή με το καλύτερο σουβλάκι στην Ελλάδα και ίσως όχι άδικα.

Η πόλη, η οποία βρίσκεται σε εορταστικούς ρυθμούς από χθες με τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στον ΟΦΗ, γιόρτασε δεόντως την Τσικνοπέμπτη. Οι ψησταριές στήθηκαν, τα κρέατα μπήκαν στην σχάρα και γλέντι με μουσική και χορό στήθηκε σε αρκετά σημεία της πόλης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd0epu0hkux?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgd10wpzpfxd?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Τσίκνισε» και η Κύπρος

Σε ρυθμούς Τσικνοπέμπτης κινείται η Κύπρος, με το γιορτινό κλίμα να απλώνεται σε κάθε πόλη και χωριό. Με μουσικές, γέλια και άφθονα παραδοσιακά εδέσματα, οι Κύπριοι τιμούν το έθιμο όπως επιβάλλει η ημέρα.

Από τη Λεμεσό έως την Αμμόχωστο και τη Λευκωσία, οι ψησταριές ανάβουν από νωρίς, σκορπίζοντας μυρωδιές από κρεατικά στα κάρβουνα, ενώ δρόμοι και πλατείες γεμίζουν κόσμο, χαμόγελα και αποκριάτικα χρώματα. Η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε ένα αυθεντικό γλέντι που συνδυάζει παράδοση, παρέα και καλή διάθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcz66e6kicx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο βροχερός καιρός δεν πτόησε την Τρίπολη

Καταστηματάρχες, ιδιώτες, αλλά και άλλοι φορείς, τίμησαν την είσοδο της Αποκριάς στην Αρκαδική πρωτεύουσα.

Ψησταριές έβαλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ, αλλά και αυτή του Συλλόγου ΑμεΑ Αρκαδίας. Εκδήλωση για την Τσικνοπέμπτη έγινε και στους χώρους του ΚΑΠΗ Τρίπολης.

Κάποια καταστήματα εστίασης (και όχι μόνο), έβγαλαν ψησταριές σε πεζοδρόμια παρά τον άστατο καιρό.