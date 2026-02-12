Δεν τελείωσε ακόμη ο άστατος καιρός στην Αττική. Έρχονται και νέες βροχές, σήμερα Τσικνοπέμπτη.

Μέχρι και αργά σήμερα το απόγευμα θα διατηρηθεί ο καλός καιρός Αττική και έτσι όσοι ετοιμάζονται να τσικνίσουν θα έχουν σύμμαχο τον καιρό.

Οι μεσημεριανές ώρες, σύμφωνα με τις προγνώσεις, είναι ιδανικές για το καθιερωμένο ψήσιμο της «Τσικνοπέμπτης» ενώ από τις βραδινές ώρες σήμερα, θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, με βροχές, το οποίο θα κρατήσει έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα έχουμε ένα μεγάλο άνοιγμα με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, μέχρι και αργά το απόγευμα σήμερα, για να ξανακλείσει ο καιρός τη νύχτα και να ξαναβρέξει, με πιο ήπιες όμως εντάσεις, από το χθεσινό απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ καλά επίπεδα έως και 18 βαθμούς Κελσίου.

Όπως φαίνεται και στο Windy οι βροχές θα ξεκινήσουν στην Αττική στις 20:00 το βράδυ.

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες, από την ΕΜΥ, πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από σήμερα το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο

στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το πρωί

στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας προς αύριο Παρασκευή

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως και τις πρωινές ώρες αύριο

στα Δωδεκάνησα αύριο κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

στη Θράκη πρόσκαιρα αύριο το πρωί.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν: