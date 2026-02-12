Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Τσικνοπέμπτη σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Τσικνοπέμπτη, χαλώντας σε πολλούς τα σχέδια για κάρβουνα και ψήσιμο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός θα παρουσιάσει άνοιγμα για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ο καιρός θα βελτιωθεί και θα παραμείνει βελτιωμένος μέχρι και το βράδυ όπου και πάλι θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι κατά τόπους καταιγίδες. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν στο μυαλό τους να ψήσουν σε εξωτερικό χώρο με κάρβουνα... παραδοσιακά θα έχουν την ευκαιρία τους μέχρι και το απόγευμα.

Εργαζόμενοι όμως που σχολάνε από την δουλειά τους το μεσημέρι αλλά είχαν στο μυαλό του να ψήσουν έξω, θα πρέπει να επανασχεδιάσουν την Τσικνοπέμπτη τους. Η πρόγνωση λέει επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα - βράδυ γεγονός που βάζει εμπόδια στο ψήσιμο σε εξωτερικό χώρο.

Όσοι λοιπόν σκέφτονταν να ψήσουν σε εξωτερικό χώρο θα πρέπει είτε να το αναβάλουν για κάποια άλλη μέρα είτε να περάσουν την Τσικνοπέμπτη τους σε κάποια παραδοσιακή ταβέρνα.

Αναλυτικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως από τις αμέσως επόμενες ώρες και μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα θα έχει ένα μεγάλο άνοιγμα με εξαίρεση το ανατολικό Αιγαίο, για να ακολουθήσει από αργά το απόγευμα το νέο κύμα κακοκαιρίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι μεσημεριανές ώρες είναι ιδανικές για ψήσιμο, τις βραδινές ώρες όμως για τις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι αρκετά βροχερός.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις στο Αιγαίο έως και 8 μποφόρ και στα υπόλοιπα πελάγη έως και 7 μποφόρ. Θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν μιας και ακολουθεί και νέα κακοκαιρία που θα αυξήσει και πάλι τη διαφορά πίεσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcqlqz4rum9?integrationId=40599y14juihe6ly}