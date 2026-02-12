Ο ΑΛ. Χαρίτσης άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, ο οποίος «υποβαθμίζει την αναγνώριση της διεθνούς νομιμότητας», σημειώνοντας ότι για μια χώρα όπως η Ελλάδα «η παράκαμψη του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών δεν μπορεί να είναι προς όφελός της».

Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας καλεσμένος στο Action24.

Αρχικά τόνισε πως οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι αναγκαίοι και ότι «καλώς έγινε η συνάντηση», υπογραμμίζοντας όμως ότι «δεν γίναμε πολύ σοφότεροι» από την εξέλιξή της.

Περιέγραψε το σχήμα «ήρεμα νερά από τη μία και στασιμότητα από την άλλη» ως ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας ότι «είναι πιο απαραίτητο από ποτέ να μην επικρατήσει η λογική του "να πετάμε το τενεκεδάκι πιο κάτω"». Επέμεινε ότι η χώρα όφειλε να αξιοποιήσει το διάστημα στασιμότητας για να χτίσει διεθνείς συμμαχίες και να ανεβάσει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας ειδικά το βάρος που έχει για την Τουρκία η σχέση της με την ΕΕ και η τελωνειακή ένωση.

Επίσης υπογράμμισε ότι «το βασικό μας ατού ως χώρα είναι το διεθνές δίκαιο» και άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό, ο οποίος «υποβαθμίζει την αναγνώριση της διεθνούς νομιμότητας», σημειώνοντας ότι για μια χώρα όπως η Ελλάδα «η παράκαμψη του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών δεν μπορεί να είναι προς όφελός της».

Για το μεταναστευτικό και την τραγωδία στη Χίο, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε τις απειλές κυβερνητικών στελεχών προς στελέχη του κόμματος και υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά ζήτησε από την πρώτη στιγμή πλήρη διερεύνηση. Τόνισε πως δεν μπορεί, σε ένα τραγικό περιστατικό τόσο κοντά στις ελληνικές ακτές, να αντιμετωπίζεται ως αυτονόητο ότι ο έλεγχος θα γίνει χωρίς πραγματική ανεξαρτησία, επισημαίνοντας ότι «ο ελεγχόμενος και ο ελεγκτής δεν μπορεί να είναι ο ίδιος». Ανέφερε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι μαρτυρίες και ότι η πολιτική πίεση είναι αναγκαία ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη, θυμίζοντας πως και σε προηγούμενες υποθέσεις οι αρχικές διαβεβαιώσεις διαψεύστηκαν από την εξέλιξη των ερευνών, όπως στο Φαρμακονήσι που η χώρα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στην Πύλο που ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 17 στελέχη του Λιμενικού.

Σχετικά με τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Παναγόπουλου και τα προγράμματα κατάρτισης, ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι η Δικαιοσύνη θα επιληφθεί για όσα αποδίδονται στον κ. Παναγόπουλο, αλλά υπογράμμισε πως η κοινοβουλευτική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς αφορά τον συνολικό σχεδιασμό από το 2021. Όπως ανέφερε, πρόκειται για προγράμματα που, ενώ προορίζονταν για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, απορρίφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δημιουργείται καρτέλ και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση, αντί να αναθεωρήσει το πλαίσιο, επέλεξε να συνεχίσει τα ίδια προγράμματα μεταφέροντάς τα για χρηματόδοτηση από εθνικούς πόρους, δηλαδή «να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος», χαρακτηρίζοντας την επιλογή αυτή ως υπόθεση με σαφή πολιτική ευθύνη. Τόνισε ακόμη ότι η κοινοβουλευτική ερώτηση της Νέας Αριστεράς προς τους Υπουργούς Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατατέθηκε με την υπογραφή σύσσωμης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και πως η υπόθεση θα παρακολουθηθεί μέχρι τέλους.

Για το πολιτικό σκηνικό και τις αναγκαίες συγκλίσεις, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέφερε ότι υπάρχουν πεδία συνεργασίας με δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης και σημείωσε ως παράδειγμα την κοινή πρωτοβουλία με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία θεσμικού φορέα διαλόγου για το αγροτικό, με ουσιαστική συμμετοχή των παραγωγικών φορέων. Τόνισε ότι η κρίσιμη προτεραιότητα είναι «να μην έχει τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης», αλλά ξεκαθάρισε πως η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να εξαντλείται σε αλλαγή προσώπων: απαιτεί βαθιά αλλαγή πολιτικής και σοβαρό προγραμματικό διάλογο.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για συνεργασίες και σενάρια νέων σχημάτων, υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά δεν κινείται με όρους εκδικητικότητας και ότι η λύση δεν είναι προσωποπαγή σχήματα, αλλά ένα πραγματικό λαϊκό μέτωπο, με πολιτικές δυνάμεις από διαφορετικές αφετηρίες που θα συμφωνήσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Επεσήμανε ότι ο στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πόλου με πολιτικά χαρακτηριστικά από τη ριζοσπαστική Αριστερά, την πολιτική οικολογία και την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, στη βάση όμως συγκεκριμένων επιλογών και όχι «όρων παραπολιτικής και κουτσομπολιού».

Τέλος, σχολιάζοντας τα δημοσκοπικά δεδομένα, ο κ. Χαρίτσης απάντησε ότι η χαμηλή απήχηση αποτελεί αντικείμενο ανησυχίας, επισημαίνοντας όμως ότι ο κατακερματισμός στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο υπονομεύει συνολικά τη δύναμη όλων των πολιτικών κομμάτων. Τόνισε ότι, παρά τα ποσοστά, τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών δείχνουν μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση και πως καθήκον της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου είναι να πείσει ότι υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική, ώστε να διαμορφωθεί ένας άλλος συσχετισμός και η πολιτική αλλαγή να γίνει πράξη.