Σε μια περίοδο κατά την οποία ξεκινά η εφαρμογή του σχεδίου μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην περιφέρεια, με την 20ή Φεβρουαρίου να σηματοδοτεί την πρώτη φάση υλοποίησής του, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προχώρησε στη θέσπιση νέου πλαισίου κατ’ αποκοπή αποζημιώσεων για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η απόφαση της ΕΕΤΤ έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι καταγγελίες πολιτών για καθυστερήσεις, απώλειες και γενικότερα προβληματικές παραδόσεις αυξάνονται, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η Αρχή αναθεωρεί το ισχύον καθεστώς αποζημιώσεων που εφαρμόζεται από το 2013, επιχειρώντας να ενισχύσει την προστασία των χρηστών και να αποσαφηνίσει τις ευθύνες των ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, οι νέες ρυθμίσεις καθορίζουν συγκεκριμένα και ανώτατα ποσά αποζημίωσης για περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή καθυστέρησης ταχυδρομικών αντικειμένων, τόσο για αποστολές εσωτερικού όσο και εξωτερικού, ενώ παράλληλα προβλέπονται σαφέστεροι κανόνες για τις εξαιρέσεις ευθύνης.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο εφαρμόζεται σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με Γενική ή Ειδική Άδεια, συμπεριλαμβανομένου του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ), και προβλέπει συγκεκριμένα ποσά αποζημίωσης ανάλογα με το είδος της αποστολής και το καθεστώς άδειας του παρόχου.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις καθυστερήσεις επίδοσης, όπου σε περιπτώσεις υπέρβασης της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης προβλέπεται επιστροφή μέρους ή και του συνόλου του ταχυδρομικού τέλους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα, διευκρινίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης, όπως σε γεγονότα ανωτέρας βίας, τελωνειακούς ελέγχους ή αποδεδειγμένη αμέλεια του αποστολέα.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα κατ’ αποκοπή αποζημιώσεων που προβλέπονται από τη νέα απόφαση της ΕΕΤΤ για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ:

1. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας συστημένου αντικειμένου εσωτερικού, ο χρήστης δικαιούται αποζημίωση ύψους 36 ευρώ.

2. Για απώλεια συστημένου αντικειμένου εξωτερικού, καταβάλλεται αποζημίωση 30 Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων (SDR), βάσει της ισοτιμίας του ΔΝΤ κατά την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος (37 ευρώ περίπου).

3. Σε απώλεια απλού δέματος εσωτερικού, η αποζημίωση αντιστοιχεί στην πραγματική αξία του περιεχομένου, με ανώτατο όριο τα 235 ευρώ.

4. Για απώλεια απλού δέματος εξωτερικού, προβλέπεται αποζημίωση 40 SDR, πλέον 4,5 SDR ανά κιλό βάρους, καθώς και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους.

5. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής δέματος με δηλωμένη ή ασφαλισμένη αξία, η αποζημίωση ισούται με το πλήρες ποσό της δηλωθείσας αξίας και επιστρέφεται το ταχυδρομικό τέλος.

6. Για μερική απώλεια ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της ζημίας, χωρίς να υπερβαίνει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο.

7. Σε καθυστέρηση επίδοσης άνω των τριών εργάσιμων ημερών, με ευθύνη της ταχυδρομικής επιχείρησης, ο χρήστης δικαιούται αποζημίωση ίση με δύο ταχυδρομικά τέλη.

8. Αν η καθυστέρηση παράδοσης υπερβεί τις τρεις εργάσιμες ημέρες και το αντικείμενο παραδοθεί εντός των επόμενων 12 ημερών, η αποζημίωση προσαυξάνεται με επιστροφή μέρους του ταχυδρομικού τέλους για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης.

9. Σε περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο επιστραφεί στον αποστολέα με άγνωστη αιτία μη επίδοσης, επιστρέφεται το σύνολο των ταχυδρομικών εξόδων.

10. Αν αποστολή παραδοθεί σε σημείο παραλαβής διαφορετικό από το συμφωνημένο, χωρίς τη συναίνεση του χρήστη, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με δύο ταχυδρομικά τέλη.