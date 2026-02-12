Ένα από τα ελληνικά νησιά που γιορτάζουν τις Απόκριες με ιδιαίτερα ήθη και έθιμα. Από τους διονυσιακούς εορτασμούς μέχρι την τοπική παράδοση.

Οι Απόκριες στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια περίοδος μεταμφιέσεων και διασκέδασης. Είναι μια γιορτή βαθιά ριζωμένη στην παράδοση, με έντονα λαογραφικά στοιχεία, σατιρικό πνεύμα και έθιμα που περνούν από γενιά σε γενιά. Η λέξη «Απόκριες» προέρχεται από το «αποχή από το κρέας» και σηματοδοτεί την περίοδο πριν από τη Σαρακοστή, κορυφώνοντας το γιορτινό της κλίμα την τελευταία Κυριακή πριν την Καθαρά Δευτέρα.

Σε όλη τη χώρα αναβιώνουν μοναδικά έθιμα: καρναβαλικές παρελάσεις, σατιρικά δρώμενα, παραδοσιακές φορεσιές και γλέντια που κρατούν μέχρι το πρωί. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι προορισμοί όπου οι Απόκριες αποκτούν μια διαφορετική διάσταση, συνδέοντας το σήμερα με αρχαίες διονυσιακές τελετές και τελετουργίες γονιμότητας.

Ανάμεσα σε αυτούς, ξεχωρίζει ένα κυκλαδίτικο νησί που προσφέρει μια αυθεντική, βιωματική εμπειρία – ένα μέρος όπου το έθιμο δεν είναι τουριστικό θέαμα, αλλά κομμάτι της ταυτότητας των μόνιμων κατοίκων, παρασέρνοντας στο ρυθμό κάθε επισκέπτη. Ο λόγος για τη Νάξο.

Απόκριες στη Νάξο

Η Νάξος δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Είναι ένας τόπος με έντονη μυθολογική και ιστορική σύνδεση με τον Διόνυσο, τον θεό του κρασιού, της γονιμότητας και της γιορτής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αποκριάτικοι εορτασμοί στο νησί διατηρούν έντονα διονυσιακά στοιχεία, που χάνονται στα βάθη των αιώνων.

Σε χωριά όπως το Φιλώτι, η Απείρανθος, η Κόρωνος και το Σαγκρί, αναβιώνουν παραδοσιακά δρώμενα με μεταμφιέσεις, σατιρικούς διαλόγους και συμβολικές τελετουργίες. Οι συμμετέχοντες φορούν αυτοσχέδιες στολές, συχνά εμπνευσμένες από την αγροτική ζωή, και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια με πειράγματα και τραγούδια.

{https://www.youtube.com/watch?v=pNU9-JUT7ig}

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποκριάτικα έθιμα της Νάξου είναι οι «Κουδουνάτοι». Άνδρες ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, ζωσμένοι με βαριά κουδούνια στη μέση, γυρίζουν στα χωριά κάνοντας εκκωφαντικό θόρυβο. Το έθιμο συνδέεται με αρχαίες τελετές αποτροπής του κακού και γιορτής της γονιμότητας, θυμίζοντας έντονα διονυσιακές τελετουργίες. Οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά, τα σπίτια είναι ανοιχτά και οι οργανοπαίχτες συνοδεύουν το γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι Απόκριες στη Νάξο δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται για μια απλή παρέλαση αρμάτων, αλλά για ένα ζωντανό λαογραφικό γεγονός που βιώνεται από μέσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=yHaWeqyAQNQ}