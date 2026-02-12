Ποιος είναι ο Χρήστος Τσιαχρής, Διοικητής του νοσοκομείου του νησιού.

Η φωτογραφία είναι από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Βλέπετε τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νότη Μηταράκη σε εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» (12.11.2025). Το χαμογελαστό πρόσωπο πίσω από τον υπουργό είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Τσιαχρής. Έχει διοριστεί από τον κ. Γεωργιάδη στη θέση αυτή από τον Μάρτιο του 2025. Και είναι αυτός, τον οποίο επικαλείται τις προάλλες σε ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης ότι τον ενημέρωσε πως έδιωξε από το νοσοκομείο κάποια ύποπτη ΜΚΟ που υποτίθεται ότι πλησίαζε τους διασωθέντες πρόσφυγες μετά τη σύγκρουση με το σκάφος του Λιμενικού και είχε «πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος» («Ποιος κυβερνά το “επιτελικό” κράτος;»).

Αλλά ποιος είναι ο κ. Τσιαχρής, στον οποίο έχει αναθέσει ο κ. Γεωργιάδης την περίθαλψη των τραυματισμένων προσφύγων και μεταναστών; Δυστυχώς το όνομά του έγινε γνωστό πριν από πέντε χρόνια, τον Μάρτιο του 2020, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη με απόφαση του τότε υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη διόρισε τον κ. Τσιαχρή διοικητή της προσφυγικής δομής στον Πύργο.

Η «Εφ.Συν.» δημοσίευσε την καταγγελία του Γιώργου Καμίνη, βουλευτή τότε του ΚΙΝ.ΑΛΛ. (ΠΑΣΟΚ) ότι ο κ. Τσιαχρής είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Μιναρέδες: Οι Λόγχες του Ισλάμ στην Ευρώπη» και ότι με διοικητή «έναν άνθρωπο που εμφορείται από τέτοιες ιδέες, μια μικρή δομή μακριά από τη δημοσιότητα, όπως αυτή του Πύργου, μπορεί να καταστεί πραγματικό κολαστήριο για αυτούς τους ανθρώπους». Στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Αγγελίδη επισημαινόταν επιπλέον το γεγονός ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε στις εκδόσεις «Θούλη», μαζί με μια σειρά βιβλίων ναζιστικής προπαγάνδας (Δημήτρης Αγγελίδης, «Συνεργάτης ναζιστικών εκδόσεων ο διοικητής της δομής Πύργου», «Εφ.Συν.», 22.5.2020).

Ως απάντηση, η πλευρά Μηταράκη περιορίστηκε να πει ότι «ο επιλεγείς Διοικητής της Δομής Πύργου κ. Χρήστος Τσιαχρής είναι εν ενεργεία στρατιωτικός Δικαστής, θέση από την οποία προτίθεται να παραιτηθεί». Και ως δικαιολογία ανέφερε τότε ότι οι θέσεις του κ. Τσιαχρή έχουν παρουσιαστεί σε «εκδηλώσεις Δήμων». Αλλά τι είδους ήταν αυτές οι εκδηλώσεις; Τις είχα τότε αποκαλύψει στην «Εφ.Συν.» («Η κυβέρνηση καλύπτει τον ισλαμόφοβο διοικητή», 25.5.2020). Ο ίδιος ο κ. Τσιαχρής είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο το υλικό αυτών των «παρουσιάσεων» του βιβλίου του, όπου δεσπόζουν οι αφίσες του ΛΑΟΣ, του λεπενικού Ελληνικού Μετώπου και βέβαια της Χρυσής Αυγής με το ίδιο αίτημα: «όχι στο τζαμί». Μία από τις χαρακτηριστικές αυτές παρουσιάσεις, για τις οποίες περηφανεύεται ο ίδιος ο κ. στρατοδίκης, ήταν η προεκλογική συγκέντρωση του Ιωάννη Κουριαννίδη, παλιού στελέχους της οργάνωσης Βορίδη και εν συνεχεία του ΛΑΟΣ. Ο Κουριαννίδης έγινε γνωστός το 2010, όταν ο Καρατζαφέρης ζήτησε από τον Άδωνη Γεωργιάδη (τότε γραμματέα του ΛΑΟΣ) και τον Μάκη Βορίδη (τότε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο), να τον διαγράψουν, επειδή επέμενε να προπαγανδίζει το βιβλίο του πατρός Πλεύρη.

Οι παρουσιάσεις του κ. Τσιαχρή φέρουν τη σφραγίδα της οργάνωσης «Δεσμοί Ελλήνων» του Κουριαννίδη, ενώ και το άρθρο του για την κατάργηση του νόμου 3512/2006 περί «ισλαμικού τεμένους Αθηνών» δημοσιεύεται στο περιοδικό του Κουριαννίδη «Ενδοχώρα» (τχ. 100, Ιούνιος 2016).

Ο κ. Τσιαχρής διακηρύσσει ότι το «Ισλάμ είναι ασύμβατο με τον δυτικό πολιτισμό», διότι «ο κανόνας που πρέπει να ακολουθούν οι μουσουλμάνοι είναι ο ιερός πόλεμος». Μάλιστα κατά τη γνώμη του δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Είναι όλοι ανεπιθύμητοι: «Δεν ξεχωρίζω αν έρχεται κάποιος νόμιμα ή παράνομα, αν είναι πρόσφυγας ή λαθρομετανάστης. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγκαθίστανται εδώ, είτε νόμιμα είτε παράνομα, και προφανώς κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να μετατρέψουν και την Ελλάδα και την Ευρώπη σε ισλαμικές επαρχίες».

Για τον κ. διοικητή δεν υπάρχει κανείς αποδεκτός μουσουλμάνος: «Το Ισλάμ αποτελεί απειλή για την εθνική και τη διεθνή ασφάλεια, διότι το Ισλάμ είναι μία επιθετική θρησκεία. Όσο κι αν προσπαθείς να εντάξεις κάποιον που είναι μουσουλμάνος, κατά τη γνώμη μου δεν θα καταφέρεις κάτι. Ακόμα και αν κάποιοι ενταχθούν -εντός εισαγωγικών- και ζήσουν μέσα στις δυτικές κοινωνίες, ο απώτερος στόχος τους θα είναι η ανατροπή αυτών των κοινωνιών ώστε να έχουμε και εκεί ισλαμικό κράτος».

Ακόμα και τις κρατικές αρχές επικρίνει ο κ. Τσιαχρής για την ανεκτικότητά τους απέναντι στους μουσουλμάνους: «Κάποιες κρατικές αρχές κλείνουν τα μάτια τους και προσπαθούν να δημιουργήσουν μία λανθασμένη κατανόηση του τι είναι Ισλάμ. Για παράδειγμα, η αστυνομία, σε κάποια εγχειρίδια που έχει εκδώσει, λέει ότι το Ισλάμ δεν είναι ένα πράγμα, αλλά είναι άλλο το Ισλάμ και άλλο ο κακός ισλαμισμός. Αυτό είναι επίσημο έγγραφο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το οποίο αντιγράφει όσα λέγονται και στα υπόλοιπα (ευρωπαϊκά) κράτη. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να καταλάβουμε -και οι κρατικές αρχές και όλοι- ότι το Ισλάμ είναι ένα». Και το κερασάκι στην τούρτα: «Ισλαμοφοβία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από όσους θέλουν να αποφύγουν την κριτική του Ισλάμ».

Αυτός είναι λοιπόν ο εκλεκτός των κυρίων Γεωργιάδη και Μηταράκη για την «περίθαλψη» των ναυαγών. Ασφαλώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ενήμερος και συμφωνεί. Αλλά μαθαίνουμε ότι τον διεκδικεί τώρα και ο Νίκος Δένδιας! Μια μέρα πριν από την τραγωδία στη Χίο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Παγούδη που βασίζεται σε πληροφορίες του «Πολίτη της Χίου», «επιστρέφει στη θέση του στρατοδίκη ο διοικητής του Νοσοκομείου Χίου», και ο αρμόδιος υπουργός κ. Δένδιας υπογράφει τη σχετική απόφαση («Εφ.Συν.», 2.2.2026).

Ειλικρινά δεν ξέρω σε ποια από τις θέσεις αυτές είναι προτιμότερο να βρεθεί το στέλεχος αυτό του «επιτελικού κράτους».

Ο Δημήτρης Ψαρράς είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας- Μαζί με την Άντα Ψαρρά ίδρυσαν τον ιστότοπο «Χωρίς Εφημερίδα» (x-efimerida.gr).