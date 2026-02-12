Μια τολμηρή τοποθέτηση του υπουργού Άμυνας που δικαιώνει πρόσφατη πρόταση αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Δένδιας προχθές από την Ινδία άνοιξε θέμα υποδοχής Ινδών μεταναστών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Μεταξύ άλλων είπε:

«Η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι να διαμορφώσει τις μεταναστευτικές ροές με τρόπο που να είναι ωφέλιμο τόσο για τις χώρες προέλευσης όσο και για την Ευρώπη. Όπως ξέρετε, η πληθυσμιακή αύξηση στην Ευρώπη είναι σχεδόν αρνητική, είναι λοιπόν σαφές ότι χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους για να καλύψουμε το κενό. Και νομίζω ότι η ινδική υποήπειρος, με την τρέχουσα πληθυσμιακή δομή, θα ήταν μια από τις καλύτερες επιλογές για νόμιμη μετανάστευση».

{https://x.com/clashreport/status/2020200501028221424}

Όντως πολύ τολμηρή - και σωστή - άποψη για ένα μέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το Μαξίμου, άλλωστε, γνωρίζει πολύ καλά πως αυτή είναι από τις ενέργειες για την επίλυση του μεταναστευτικού και για τη χώρα μας, ασχέτως αν για ψηφοθηρικούς λόγους υιοθετεί μια ακροδεξιά πολιτική στο μεταναστευτικό που φέρνει αποτέλεσμα σαν αυτό της Χίου και παλαιότερα της Πύλου.

Δεν είναι μόνο πως δικαιώνει αντίστοιχες θέσεις από κόμματα της αριστεράς, όπως πρόσφατα και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Είναι και ότι ανοίγει και στο χώρο της δεξιάς μια πολύ τολμηρή συζήτηση για το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο…