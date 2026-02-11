Αν έλεγε για εμένα τα ίδια θα της έκανα μήνυση, δηλώνει για την Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου, βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας που ανεξαρτητοποιήθηκε την Τρίτη, δήλωσε πως μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν την άφηνε να καταθέσει ερωτήσεις για τον Νίκο Δένδια.

Σιγά μην άφηνε ο Άδωνις Γεωργιάδης το θέμα να πέσει κάτω και να μην το αναδείξει.

«Εγώ αν έλεγε η κ. Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει Δένδιας έλεγε Γεωργιάδης, θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Θεωρώ για τον συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια, ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κ. Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια - Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, δεν το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κ. Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο».

Τι θα μείνει από την ιστορία; Αφού ο Δένδιας δεν κάνει μήνυση ...κάτι έχει να κρύψει, κάποια συμφωνία έχει με τη Ζωή.

Μετρ της επικοινωνίας ο Γεωργιάδης, αλλά οι εσωκομματικές αναταράξεις στη ΝΔ δεν μπορεί πλέον να κρυφτούν!

Β.Σκ.