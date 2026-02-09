Κατά την επίσημη επίσκεψή του που πραγματοποιείστην Ινδία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την έκθεση έργων του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα στην Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης στο Νέο Δελχί.

Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας με ανάρτηση του στο X, η συγκεκριμένη έκθεση αναδεικνύει την πολιτιστική σύνδεση των δύο χωρών.

{https://x.com/nikosdendias/status/2020845939796181331?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}

Στην Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης στο Νέο Δελχί παρουσιάζονται 27 σχέδια του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, εμπνευσμένα από το ταξίδι του στην Ινδία το 1958, μαζί με αρχειακό υλικό. Η έκθεση «Γκίκας: Ένα ταξίδι στην Ινδία», που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ινδία, θα διαρκέσει έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026.