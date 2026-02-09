Οι αμφιβολίες του ιατροδικαστή σχετικά με τα αίτια του θανάτου του 63χρονου άνδρα στη Λακωνία έφεραν νέα τροπή στην υπόθεση.

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του θανάτου ενός 63χρονου άνδρα στη Λακωνία, καθώς τα στοιχεία που προέκυψαν στη συνέχεια ανέτρεψαν πλήρως την αρχική εκτίμιση των Αρχών.

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 12 Ιανουαρίου ενώ πραγματοποιούσε εργασίες επισκευής σε στέγη μαζί με τον αδελφό του σε ακίνητο που συνδεόταν επαγγελματικά με την οικογένεια. Ωστόσο, όταν εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του πατρικού του σπιτιού στους Μολάους, τα ευρήματα προκάλεσαν ερωτήματα. Ο ιατροδικαστικός έλεγχος έδειξε ότι τα τραύματα δεν συμβάδιζαν με το σημείο όπου βρέθηκε η σορός, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω έρευνα.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος προήλθε από πτώση από στέγη κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μετά το δυστύχημα, και ενώ ο 63χρονος είχε ήδη καταλήξει, το σώμα του μεταφέρθηκε σε κοντινή απόσταση, περίπου 100 μέτρων, σε μια προσπάθεια να αποκρυβούν οι συνθήκες του ατυχήματος και να αποφευχθούν πιθανές νομικές συνέπειες.

Όπως μεταδίδει το Live News, η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε σοκ, καθώς όπως ισχυρίζονται συγγενείς και φίλοι πρόκεται για μια οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς. Ο άτυχος 63χρονος περίμενε να συνταξιοδοτηθεί και εργαζόταν περιστασιακά χωρίς να είναι δηλωμένος στην οικογενειακή επιχείρηση. Ο αδερφός του θύματος μετακίνησε τη σορό του αδερφού του πάνω στον πανικό του, χωρίς να φαίνεται η ύπαρξη δόλου στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 68χρονος αδελφός του θύματος και η 49χρονη σύζυγός του, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.