Από 5 Μαρτίου έως 24 Απριλίου 2026 στη Μικρή Σκηνή της Στέγης.

Ο διεθνώς διακεκριμένος Αργεντινός σκηνοθέτης και συγγραφέας και η ελληνική εκδοχή του νέου έργου του, με τους βραβευμένους ηθοποιούς της νεότερης γενιάς Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι ως ορειβάτες, ηθοποιούς και γιους που ζουν κάτω από την «αχόρταγη σκιά» ενός βουνού, μιας καριέρας και ενός πατέρα. Μνήμη, ταυτότητα, πατρότητα. Στη Μικρή Σκηνή της Στέγης.

Μία εμπειρία, δύο εκδοχές. Ένας ορειβάτης που έζησε μια απίστευτη περιπέτεια στο βουνό. Και ένας ηθοποιός που ενσάρκωσε την ιστορία του στο σινεμά. Ο Μαριάνο Πενσότι σκηνοθετεί στη Στέγη για τρίτη φορά και από 5 Μαρτίου έως 24 Απριλίου μας χαρίζει Μια αχόρταγη σκιά, μια ιστορία φορτισμένη με ένταση αλλά και τρυφερότητα, με αμείωτη αγωνία και καταιγιστικό σαρκασμό.



Πατέρες και γιοι. Ορειβασίες και πτώσεις. Παγόβουνα, φαντάσματα, η αλήθεια και η κινηματογραφημένη εκδοχή της, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και κωμικές ανατροπές, με ένα tour de force ντουέτο, τους Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι, στην πρώτη τους θεατρική συνύπαρξη.

{https://youtu.be/OL8HTGQ9ows?si=VnOulqnwAJPkuWHm}



Μετά την πρεμιέρα του έργου στην Αβινιόν το 2024 και τις ξεχωριστές εκδοχές του για την Αυστρία και την Αργεντινή, τη σκυτάλη παίρνουν δύο ηθοποιοί στην Ελλάδα για να μιλήσουν, μεταξύ άλλων, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Πενσότι, «για απόντες πατέρες που τα παιδιά τούς μυθοποιούν και παρόντες πατέρες που τα παιδιά τούς περιφρονούν. Όπως η κλιματική αλλαγή λιώνει τους πάγους του κόσμου, έτσι και ο χρόνος φαίνεται να αποδομεί τους μύθους που οι οικογένειες πλάθουν γύρω τους».



Οι εμπειρίες που μας χώρισαν, οι κοινές πορείες που μας ένωσαν, οι πόθοι και τα πάθη μας, η αλήθεια και η μυθοπλασία, με φόντο μια ιστορία που δένει τις ζωές των ανθρώπων με έναν άρρηκτο δεσμό. Με επιρροές από τον Σταντάλ, τον Μπαλζάκ και τον Τολστόι, ο Πενσότι θέλησε να γράψει ένα έργο που να θυμίζει ένα ανέφικτο μυθιστόρημα, μια ιστορία μέσα στην οποία υπάρχει ένα παλίμψηστο από άλλες ιστορίες, σαν ρωγμές που ανοίγουν περάσματα σε λησμονημένες ζωές και ανείπωτες αλήθειες. Γιατί η ανάβαση σε ένα βουνό και τα γυρίσματα μιας ταινίας μετατρέπονται τελικά σε μια υπαρξιακή πρόκληση: να αντιμετωπίσεις το ύψος και να αφουγκραστείς το βάθος.

Συντελεστές



Μετάφραση στα ελληνικά: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Κείμενο & Σκηνοθεσία: Mariano Pensotti

Σχεδιασμός Σκηνικών & Κοστουμιών: Mariana Tirantte

Μουσική & Ήχος: Diego Vainer

Καλλιτεχνική Σύμβουλος & Παραγωγός: Florencia Wasser

Φωτισμοί: David Seldes

Δραματουργία: Aljoscha Begrich

Συνεργάτρια Σκηνοθέτρια: Γιολάντα Μαρκοπούλου

Εκτέλεση Παραγωγής: POLYPLANITY Productions

Ερμηνεύουν: Γιάννης Νιάρρος, Κώστας Νικούλι

Ανάθεση & Παραγωγή για την Ελλάδα: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Υποστηρίζεται από το Onassis Stegi Touring Program

Παραστάσεις με αγγλικούς υπέρτιτλους: Τις Κυριακές, 15 & 29 Μαρτίου και 19 Απριλίου 2026

Συζήτηση μετά την πρεμιέρα



Μετά την πρεμιέρα της παράστασης Μια αχόρταγη σκιά, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη Μαριάνο Πενσότι, τη συνεργάτρια σκηνοθέτρια Γιολάντα Μαρκοπούλου και τους ηθοποιούς Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι στη Μικρή Σκηνή της Στέγης.

Masterclass με τον Mariano Pensotti: Subtitling Reality



Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, 16:00-18:00, Μικρή Σκηνή

Ομιλία του καλλιτέχνη και στη συνέχεια συζήτηση (Q&A) με τα συμμετέχοντα άτομα

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά



Κάντε κράτηση εδώ



Απευθύνεται σε σκηνοθέτες, θεατρικούς συγγραφείς, καλλιτέχνες από διάφορα πεδία, αλλά είναι επίσης ανοιχτό σε όσους/όσες ενδιαφέρονται να μάθουν για αυτή τη συγκεκριμένη δημιουργική διαδικασία.



Σκηνοθετικό Σημείωμα



«Στο Μια αχόρταγη σκιά, βλέπουμε μόνο δύο ανθρώπους επί σκηνής: έναν πραγματικό άνθρωπο στον οποίο συνέβη κάτι εξαιρετικό και έναν ηθοποιό που ενσάρκωσε αυτόν τον άνθρωπο και την ιστορία του σε μια ταινία. Και οι δύο αφηγούνται και αναπαριστούν τις εμπειρίες τους, αλληλεπιδρώντας κατά διαστήματα και δημιουργώντας μια ανταλλαγή ανάμεσα στο πρωτότυπο και το είδωλό του.



Πάντα με συνάρπαζαν οι ταινίες που απεικονίζουν τις ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι είναι ακόμα ζωντανοί. Τι συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους όταν βλέπουν τη μυθοπλαστική απεικόνισή τους; Τι συμβαίνει στους ηθοποιούς που υποδύονται το πραγματικό πρόσωπο; Σε ποιον βαθμό αλλάζει η ζωή και των δυο τους; Το να σκεφτόμαστε πώς η μυθοπλασία μεταμορφώνει την πραγματικότητα είναι επίσης ένας τρόπος να αναλογιστούμε πώς αφηγούμαστε μια ζωή, πώς αφηγούμαστε τον εαυτό μας.



Το Μια αχόρταγη σκιά είναι ακριβώς ένα πρότζεκτ που διερευνά τη φόρμα της “μυθοπλαστικής ντοκιμαντερίστικης αφήγησης”, κάτι που παρουσιάζεται στο κοινό ως αληθινό αλλά το μυθοπλαστικό του στοιχείο είναι σχεδόν απόλυτο».



–Mariano Pensotti

Διαβάστε περισσότερα



Είναι η τρίτη φορά που η Στέγη συνεργάζεται με τον Αργεντινό δημιουργό. Τον Νοέμβριο του 2014, ο Μαριάνο Πενσότι παρουσίασε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης την παράσταση Το παρελθόν είναι ένα ζώο αλλόκοτο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ της σύγχρονης, ανεξάρτητης λατινοαμερικανικής σκηνής, Transitions 2: Latin America.



Ακολούθησε μια δεύτερη συνεργασία το 2019, με τη site-specific ταινία The Audience, όπου σκιαγράφησε ένα δικό του πορτρέτο της Αθήνας. Μετά από επισκέψεις του ίδιου στην Αθήνα, πολύμηνη έρευνα στο κέντρο της πόλης και μια σειρά συνεντεύξεων με κατοίκους της, ο Πενσότι δημιούργησε 11 ταινίες μικρού μήκους, με ελληνικό καστ, συνδέοντας μικροϊστορίες ετερόκλητων ανθρώπων που αλληλεπιδρούν με την πόλη. Το έργο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2020 στο deSingel της Αμβέρσας και παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.



Η ιστορία της Αχόρταγης σκιάς: Ο Γιώργος Σταματιάδης είναι ορειβάτης, γιος ενός διάσημου αλπινιστή που εξαφανίστηκε το 1989, στην προσπάθειά του να κατακτήσει την κορυφή της Αναπούρνα, όταν εκείνος ήταν ακόμη μικρό παιδί. Το 2021, ο ορειβάτης αποφασίζει να ολοκληρώσει την ανάβαση στην οποία έχασε τη ζωή του ο πατέρας του. Όμως, κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, του συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο, που κάνει την ιστορία του παγκοσμίως γνωστή. Το 2023 γυρίζεται μια ταινία βασισμένη σε όσα συνέβησαν στον ορειβάτη. Τον ρόλο καλείται να ερμηνεύσει ο Μάνος Ρούσσος, ένας ηθοποιός του οποίου η καριέρα είναι στάσιμη τα τελευταία χρόνια. Η συμμετοχή του στην ταινία θα αλλάξει τη ζωή του και θα αποκαλύψει πολλά κοινά με την ιστορία του ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια του έργου, βλέπουμε μαζί στη σκηνή τον ορειβάτη και τον ηθοποιό. Ο καθένας αφηγείται τη δική του εκδοχή. Οι δύο ιστορίες ξετυλίγονται παράλληλα και εναλλάξ, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στην πραγματικότητα και την κινηματογραφική αναπαράσταση των γεγονότων.



Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ της Αβινιόν το 2024, στο πλαίσιο του προγράμματος Pièce commune, στο οποίο κάθε χρόνο, μετά από πρόσκληση του Φεστιβάλ της Αβινιόν και του Wiener Festwochen, ένας δημιουργός παρουσιάζει ένα νέο έργο του που προορίζεται να περιοδεύσει στην Ευρώπη.



Λίγα λόγια για τον Mariano Pensotti



Ο Μαριάνο Πενσότι είναι Αργεντινός συγγραφέας και θεατρικός σκηνοθέτης.



Συνίδρυσε την ομάδα Grupo Marea μαζί με τη σκηνογράφο Mariana Tirantte, τον μουσικό Diego Vainer και την καλλιτεχνική παραγωγό Florencia Wasser. Μεταξύ των πρόσφατων έργων του συγκαταλέγονται τα La Obra (2023), Los Años (2021), Diamante (2018), El Público (2018/ 2020/ 2021), Arde brillante en los bosques de la noche (2017), Cuando vuelva a casa voy a ser otro (2015), Cineastas (2013), El pasado es un animal grotesco (Το παρελθόν είναι ένα ζώο αλλόκοτο, 2011· παρουσιάστηκε στη Στέγη το 2014) και La Marea.



Όλες του οι παραγωγές έχουν παρουσιαστεί στην Αργεντινή και σε πολλά φεστιβάλ και θέατρα ανά τον κόσμο. Την πρώτη του όπερα ως σκηνοθέτης, Beatrix Cenci, την παρουσίασε τον Μάρτιο του 2019 στην Opéra National du Rhin του Στρασβούργου. Τον Ιούνιο του 2021 παρουσίασε στον ίδιο χώρο τη δεύτερη σκηνοθεσία του σε όπερα, τη Madame Butterfly, που το 2024 φιλοξενήθηκε και στο Opera Ballet Vlaanderen της Αμβέρσας.



Ο διακεκριμένος Αργεντινός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης μοιράζεται με το ελληνικό κοινό τη σκηνική του εμπειρία δύο ημέρες μετά την πρεμιέρα του έργου του, Μια αχόρταγη σκιά, στη Μικρή Σκηνή της Στέγης. Στο masterclass, με τίτλο Subtitling Reality [Υποτιτλίζοντας την πραγματικότητα], ο Πενσότι θα μοιραστεί την εμπειρία του ως σκηνοθέτη και θεατρικού συγγραφέα, συζητώντας για μερικά από τα έργα που ανέπτυξε μαζί με την Grupo Marea τα τελευταία χρόνια. Η Grupo Marea είναι μια διατομεακή ομάδα καλλιτεχνών με έδρα το Μπουένος Άιρες, η οποία αναπτύσσει θεατρικά έργα, ταινίες, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και τοποειδικά πρότζεκτ.



Δημιουργούν από κοινού διάφορα έργα που εξερευνούν τη σύνθετη σχέση μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, αντλώντας συχνά έμπνευση από εμπειρίες που συνδέονται με την κοινωνική κατάσταση στην Αργεντινή. Τα περισσότερα από τα έργα τους έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ.To masterclass απευθύνεται σε σκηνοθέτες, θεατρικούς συγγραφείς, καλλιτέχνες από διάφορα πεδία, αλλά είναι επίσης ανοιχτό σε όσους/όσες ενδιαφέρονται να μάθουν για αυτή τη συγκεκριμένη δημιουργική διαδικασία.



Πληροφορίες



Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Μικρή Σκηνή

Από 5 Μαρτίου έως 24 Απριλίου 2026

Πέμπτη έως Σάββατο στις 21:00, Κυριακή ματινέ στις 17:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Παραστάσεις με αγγλικούς υπέρτιτλους

Τις Κυριακές, 15 & 29 Μαρτίου και 19 Απριλίου 2026

Εισιτήρια



Κανονικό εισιτήριο: 28 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος Στέγης, Κάτοικος Γειτονιάς: 22,40 €

Ανεργίας: 19,60 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία digital ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας ή, εναλλακτικά, αποθηκεύστε το εισιτήριό σας στο android ή IOS wallet σας ή τυπώστε το και μπείτε απευθείας στην αίθουσα.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

219 219 1000

Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου: Δευτέρα-Κυριακή 10:00 – 21:00

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ

2130178036 και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (Συγγρού 107)

Τα ταμεία της Στέγης λειτουργούν Πέμπτη έως Κυριακή 18:00 – 21:00 και τις ημέρες & ώρες των παραστάσεων