Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), διαψεύδει την κυβερνητική αδράνεια, αναφέριε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του για την ευλογιά των προβάτων.

Σχεδόν 500.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης της ευλογιάς των προβάτων, χωρίς όμως να έχει ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτει ακόμα πως «η ελληνική αιγοπροβατοτροφία οδηγείται σε αδιέξοδο, χιλιάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και η κυβέρνηση επιμένει σε μια πολιτική που αποδεικνύεται αναποτελεσματική και κοινωνικά καταστροφική».\

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας πως «την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με επίσημη επιστημονική γνωμοδότηση ( 28 Ιανουαρίου 2026), καταρρίπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου. Η EFSA επιβεβαιώνει ότι:

- υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια για την ευλογιά αιγοπροβάτων,

- είναι ασφαλή, με ήπιες και παροδικές παρενέργειες,

- και ο εμβολιασμός μειώνει δραστικά τη διασπορά της νόσου.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ «ιδιαίτερα για την Ελλάδα, λόγω της υψηλής πυκνότητας εκτροφών, η EFSA επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός - στοχευμένος ή και ευρύτερης κλίμακας - αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τον έλεγχο της επιδημίας. Παρά τα ξεκάθαρα επιστημονικά δεδομένα, η κυβέρνηση επιλέγει να συνεχίσει μια πολιτική μαζικών θανατώσεων χωρίς στρατηγική πρόληψης, μετατρέποντας την ευλογιά αιγοπροβάτων σε μια διαρκή επιζωοτία, με τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και παραγωγικό κόστος».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «στην αυριανή του συνάντηση με κτηνοτρόφους, ο Πρωθυπουργός οφείλει να δώσει καθαρές εξηγήσεις για τις κυβερνητικές αντιφάσεις που κάθε φορά βγαίνουν στην επιφάνεια από τις Βρυξέλλες».