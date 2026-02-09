Σχεδόν 500.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης της ευλογιάς των προβάτων, χωρίς όμως να έχει ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
Προσθέτει ακόμα πως «η ελληνική αιγοπροβατοτροφία οδηγείται σε αδιέξοδο, χιλιάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και η κυβέρνηση επιμένει σε μια πολιτική που αποδεικνύεται αναποτελεσματική και κοινωνικά καταστροφική».\
Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας πως «την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με επίσημη επιστημονική γνωμοδότηση ( 28 Ιανουαρίου 2026), καταρρίπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου. Η EFSA επιβεβαιώνει ότι:
- υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια για την ευλογιά αιγοπροβάτων,
- είναι ασφαλή, με ήπιες και παροδικές παρενέργειες,
- και ο εμβολιασμός μειώνει δραστικά τη διασπορά της νόσου.
Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ «ιδιαίτερα για την Ελλάδα, λόγω της υψηλής πυκνότητας εκτροφών, η EFSA επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός - στοχευμένος ή και ευρύτερης κλίμακας - αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τον έλεγχο της επιδημίας. Παρά τα ξεκάθαρα επιστημονικά δεδομένα, η κυβέρνηση επιλέγει να συνεχίσει μια πολιτική μαζικών θανατώσεων χωρίς στρατηγική πρόληψης, μετατρέποντας την ευλογιά αιγοπροβάτων σε μια διαρκή επιζωοτία, με τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και παραγωγικό κόστος».
Η ανακοίνωση καταλήγει: «στην αυριανή του συνάντηση με κτηνοτρόφους, ο Πρωθυπουργός οφείλει να δώσει καθαρές εξηγήσεις για τις κυβερνητικές αντιφάσεις που κάθε φορά βγαίνουν στην επιφάνεια από τις Βρυξέλλες».