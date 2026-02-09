To όνομα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιάννη Αναστασίου.

«Κάποιος από το ΠΑΣΟΚ κεντρικά μας κάνει πλάκα εδώ στον Βόλο...». Άρχισαν οι γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση των πρώτων ονομάτων της Επιτροπής Διεύρυνσης του κόμματος.

Ο Γιάννης Αναστασίου... άνοιξε τον χορό, με αφορμή το όνομα του Αλέκου Βούλγαρη, που ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη της Επιτροπής.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Κάποιος από το ΠΑΣΟΚ κεντρικά μας κάνει πλάκα εδώ στον Βόλο... Στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβάνεται ο Αλέκος Βούλγαρης που μόλις πριν πέντε ημέρες ήταν το μοναδικό επώνυμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παραβρέθηκε όπως βλέπετε στην πίτα του Μπέου στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Βόλου. Υπονοεί κάποιος από την Χαριλάου Τρικούπη πως η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ περιελαμβάνει και τον Μπέο;

ΥΓ: Η ανάρτηση δεν έχει καμία προσωπική αιχμή για τον πρώην Δήμαρχο και Υφυπουργό που πολιτικά έχει την συμπάθειά μου καθώς εδώ και χρόνια έχει λάβει τις αποφάσεις του και κρίνετε για αυτές...».

