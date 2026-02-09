«Ή η χώρα θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος ή το ιδιωτικό χρέος θα αφανίσει την κοινωνία», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Για ποιον λόγο η Νέα Δημοκρατία εδώ και δύο χρόνια δεν δεχόταν τις τροπολογίες που κατέθετε το ΠΑΣΟΚ στο πνεύμα της απόφασης του Αρείου Πάγου;» διερωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην απόφαση του Αρείου Πάγου που αποτελεί δικαίωση για τους δανειολήπτες.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι πλέον «το επιτόκιο θα υπολογίζεται βάσει της μηνιαίας δόσης και όχι βάσει της συνολικής απαίτησης, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί δανειολήπτες, από την αδράνεια της κυβέρνησης και την καταχρηστική στάση των funds, να έχουν χάσει χρήματα. Βέβαια, ορισμένοι δεν έχασαν μόνο τα χρήματά τους αλλά και τα σπίτια τους ή πλήρωσαν περισσότερα χρήματα απ’ όσα θα έπρεπε και τώρα θα πρέπει να γίνει αντιλογισμός».

«Θα πάρει πρωτοβουλίες άμεσα η κυβέρνηση ώστε να βγάλει εγκύκλιο για να σταματήσει και να τερματιστεί αυτή η καταχρηστική πρακτική; Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει το λόγο που, ενώ υπήρχε η ερμηνεία αυτή στον αρχικό νόμο και αποφάσεις ειρηνοδικείου πρωτόδικες και του Αρείου Πάγου – δεν ήρθε δηλαδή ως κεραυνός εν αιθρία –, εκείνη αρνιόταν τις τροπολογίες», επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς και πρόσθεσε ότι ως ΠΑΣΟΚ «έχουμε καταθέσει και άλλες δύο τροπολογίες, για την απαλλαγή σε ένα βαθμό της ευθύνης εγγυητών και για την επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε την δυνατότητα του οφειλέτη να σώσει το σπίτι του. Διέλυσε τους δανειολήπτες. Αυτή την στιγμή, έχουμε οφειλές με 15 χρόνια τόκους και καταχρηστικά πανωτόκια και το ιδιωτικό χρέος είναι 250 δισ., στον εξωδικαστικό που διαφημίζει η κυβέρνηση έχουν ρυθμιστεί 16 δισ. Ενώ τα funds, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, προγραμματίζουν 70.000 πλειστηριασμούς τον χρονο, εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν σε εφορία και ταμεία και στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν μπει 53.000 και η κυβέρνηση πανηγυρίζει γι’ αυτό».

«Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, που με την πολιτική της δημιουργεί μία νέα γενιά κόκκινων δανείων», υπογράμμισε και διατύπωσε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι: «Ή η χώρα θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος ή το ιδιωτικό χρέος θα αφανίσει την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα χέρι των funds και των servicers».

