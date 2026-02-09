Οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν και οι εξοπλισμένες παράνομες μονάδες παραγωγής.

Η Ελληνική Αστυνομία αποκάλυψε μία από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ένα διεθνές κύκλωμα παράνομης επεξεργασίας καπνού και παραγωγής λαθραίων τσιγάρων που δρούσε αδιάκοπα από το 2018 τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2026 από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων, τελωνειακών αρχών και της Europol.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο αδέλφια, ηλικίας 48 και 46 ετών, γνωστά στους κόλπους της οργάνωσης με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος.

Υπό την καθοδήγησή τους είχε στηθεί ένα πλήρες παράνομο βιομηχανικό σύστημα, με εργοστάσια, αποθήκες, μεταφορικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, που λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχία και υψηλό βαθμό συνωμοτικότητας, θυμίζοντας σε όλα μια νόμιμη καπνοβιομηχανία.

{https://www.youtube.com/watch?v=thJ434y40PM}

Παράνομες μονάδες σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα διέθετε πλήρως εξοπλισμένες παράνομες μονάδες παραγωγής σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, καθώς και δίκτυο αποθηκών και χώρων παλετοποίησης, ενώ ο εξοπλισμός περιλάμβανε σύγχρονες σιγαροποιητικές και πακεταριστικές μηχανές, γραμμές θερμικής επεξεργασίας καπνού, γεννήτριες και περονοφόρα. Εκεί παράγονταν τεράστιες ποσότητες τσιγάρων που συσκευάζονταν σε πακέτα με πλαστά σήματα γνωστών καπνοβιομηχανιών, έτοιμα να διοχετευτούν στην αγορά.

Η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα πλήρες επιχειρησιακό μοντέλο που ξεκινούσε από την παράνομη παραγωγή, συνεχιζόταν με την αποθήκευση και την παλετοποίηση και κατέληγε στη μεταφορά με φορτηγά οχήματα και εικονικά παραστατικά, κυρίως προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε τρίτες χώρες, ενώ μέρος της παραγωγής κατευθυνόταν και στην ελληνική αγορά. Για να συγκαλύπτουν τη δράση τους, τα μέλη χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, εικονικές εταιρείες, ανύπαρκτα ΑΦΜ, τηλεφωνικές συνδέσεις στο όνομα τρίτων και ακόμη και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ επικοινωνούσαν με κωδικές λέξεις ώστε να αποφεύγουν την αποκάλυψη.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον δεκαπέντε αποστολές φορτίων λαθραίων τσιγάρων προς το εξωτερικό, με τις αρχές να εκτιμούν ότι κάθε φορτίο απέφερε κέρδη που έφταναν έως και το ένα εκατομμύριο ευρώ. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί μόνο από τις ποσότητες που κατασχέθηκαν υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα επτά εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας τεράστια ζημία στο Δημόσιο και στην εθνική οικονομία.

Λαθραία στιγάρα και όπλα μεταξύ των ευρημάτων

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 26 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά μέλη, ενώ επιπλέον 13 κατηγορούνται, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, και ακόμη εννέα άτομα καταζητούνται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Στις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 14 εκατομμύρια τσιγάρα, περισσότεροι από 20 τόνοι καπνού, μετρητά που ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύριο ευρώ, όπλα, πυρομαχικά, εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, οχήματα, πολυτελή ρολόγια και χρυσές λίρες, καθώς και μεγάλος όγκος υλικών συσκευασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν οι αρχές και στον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς τα παράνομα τσιγάρα παράγονταν χωρίς κανέναν ποιοτικό έλεγχο και σε άκρως ανθυγιεινές συνθήκες, γεγονός που καθιστά τα προϊόντα αυτά ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους καταναλωτές.

Η επιχείρηση βασίστηκε σε σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης πληροφοριών και σε διεθνή συνεργασία με την Europol και τις αστυνομικές αρχές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, επιτρέποντας στις ελληνικές αρχές να διακόψουν τη δράση ενός από τα πιο ισχυρά κυκλώματα λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων που έχει αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι κωδικές ονομασίες

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν «κωδικοποιημένες» λέξεις και φράσεις για τους χώρους και δραστηριότητα.

Φορτηγά: Κινέζος, Πορτοκαλί.

Φανάρια: Διόδια.

Εθνικές οδοί: Φαρδύ.

Αστυνομικοί: Καρούμπαλο.

Αχυράνθρωποι: Τσουβάλια.

Παλέτες: Κούκλα.

Πακέτα τσιγάρων: Win, Γαϊδούρι.

Καπνός: Τσάι, Χαλίκια.

Ο αρχηγός «Πούτιν» διατηρούσε μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τον αδελφό του τον αποκαλούσαν «Πρόεδρο», επειδή είναι πρόεδρος σε καλλιτεχνικό σωματείο Ποντίων.