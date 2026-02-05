Η συμμορία εκμεταλλευόταν την ανάγκη μεταναστών από τρίτες χώρες για εργασία.

Εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούταν στην εμπορία αλλοδαπών ανδρών με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής(H.S.I), στην περιοχή της Αθήνας, κατά την οποία συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ εντοπίστηκαν 12 θύματα που τελούσαν υπό τον έλεγχο της οργάνωσης.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση της επαιτείας, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων και παροχή κινητών μέσων προς διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 7 μέλη της οργάνωσης.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από ενδελεχή μελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν, καταδείχθηκε η ύπαρξη επιχειρησιακά δομημένης με διαρκή δράση, τουλάχιστον από το 2021, εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, με χρήση διαφόρων εξαναγκαστικών ή απατηλών μέσων, σε βάρος των θυμάτων της, προέβαιναν στην κατ’ επάγγελμα εκμετάλλευση της επαιτείας τους.

Πώς δρούσε η συμμορία

Η συμμορία δρούσε από το 2021. Τα μέλη της εντόπιζαν κυρίως υπηκόους Ρουμανίας, που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων ή περιορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων, τους έπειθαν και τους στρατολογούσαν με ψευδείς διαβεβαιώσεις για νόμιμη και καλά αμειβόμενη εργασία στην Ελλάδα (σε οικοδομές, εργοστάσια κ.λπ.) ή με αναληθείς υποσχέσεις αποκόμισης υψηλών οικονομικών απολαβών μέσω της επαιτείας.

Οι δράστες ασκούσαν πλήρη έλεγχο ήδη από τη μετακίνηση των θυμάτων, η οποία γινόταν απευθείας ή μέσω τρίτων χωρών. Φρόντιζαν για τη διαμονή τους σε διαμερίσματα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρακρατούσαν τα έγγραφα ταυτότητάς τους και ασκούσαν πιέσεις ή απειλές, επικαλούμενοι δήθεν χρέη.

Έτσι, τα θύματα βρίσκονταν σε καθεστώς απόλυτης εξάρτησης, χωρίς πραγματική δυνατότητα διαφυγής.

Ακολούθως, εξαναγκάζονταν σε πολύωρη επαιτεία, κυρίως σε φωτεινούς σηματοδότες και λοιπά πολυσύχναστα σημεία της Αττικής, με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υποδεικνύουν τα σημεία δράσης, να μεριμνούν για τη μεταφορά τους και να ασκούν συνεχή επιτήρηση και έλεγχο.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν 4.876,40 ευρώ, από τα οποία 281,40 ευρώ σε κέρματα, πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις, 3- αυτοκίνητα – μέσα μεταφοράς των θυμάτων, καθώς και ταξιδιωτικό έγγραφο θύματος, που παρακρατούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, σε συνεργασία με εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε 12-υπηκόους Ρουμανίας, ενώ αναπτύσσεται συνεργασία με τις Αρχές της Ρουμανίας για τον τυχόν εντοπισμό και άλλων θυμάτων της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.