Ο δείκτης των τραπεζών υποχώρησε κατά 2,79% και έκλεισε στις 2.779,6 μονάδες, στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Καθαρά πτωτική συνεδρίαση πραγματοποίησε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών να κυριαρχούν.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.366,48 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,69%, με χαμηλό ημέρας τις 2.361,8 μονάδες. Ο τζίρος συνέχισε την πτωτική του πορεία για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση και διαμορφώθηκε στα 325,11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 36,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές σε 38 πακέτα.

Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 48,46 εκατ. τεμάχια, στοιχείο που ενίσχυσε την εικόνα μιας ελεγχόμενης διόρθωσης χωρίς χαρακτηριστικά πανικού. Συνολικά, στο σύνολο του ταμπλό, 46 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, έναντι 87 πτωτικών, ενώ 70 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι, αποτυπώνοντας το εύρος της σημερινής διόρθωσης.

Ο δείκτης των τραπεζών υποχώρησε κατά 2,79% και έκλεισε στις 2.779,6 μονάδες, ενώ ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 1,78% στις 6.044,38 μονάδες. Πιο ήπιες ήταν οι απώλειες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον FTSEM να κλείνει στις 2.858,30 μονάδες με πτώση 0,92%.

Στο ταμπλό, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στις συστημικές τράπεζες, με την Alpha Bank, που είχε και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, να υποχωρεί κατά 2,91%, την Πειραιώς να καταγράφει απώλειες 3,3%, τη Eurobank να κλείνει με πτώση 3,54% και την Εθνική Τράπεζα στο -2,45%. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη δεν φάνηκε να επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των τίτλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα μη τραπεζικά blue chips, οι ρευστοποιήσεις επικεντρώθηκαν σε μετοχές που είχαν πρωταγωνιστήσει στο πρόσφατο ανοδικό σκέλος, όπως η ΔΕΗ, η ΕΛΧΑ και η Βιοχάλκο, ενισχύοντας την εικόνα καθαρού profit taking. Αντίθετα, η Lamda Development κινήθηκε ανοδικά για δεύτερη ημέρα, ενώ έντονα διαφοροποιήθηκε η μετοχή της ΑΚΤΟΡ, η οποία κατέγραψε ισχυρά κέρδη μετά την είσοδό της στο έργο του ΒΟΑΚ.