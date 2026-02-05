Εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» σε περιοχές της Θεσσαλίας θα επισκεφθεί, αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.
Στην Θεσσαλία αύριο ο Χρίστος Δήμας για τα έργα αποκατάστασης των πλημμυρών «Daniel» και «Elias»
Στην περιοδεία θα τον συνοδεύει ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, με στόχο την αξιολόγηση της πορείας των εργασιών και την επίβλεψη της προόδου των έργων.