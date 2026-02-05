Στην περιοδεία θα τον συνοδεύει ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, με στόχο την αξιολόγηση της πορείας των εργασιών και την επίβλεψη της προόδου των έργων.

Εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» σε περιοχές της Θεσσαλίας θα επισκεφθεί, αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.