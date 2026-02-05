Η δημοσίευση της Ιουλίας Καλλιμάνη που τραγουδά στο πλευρό της μητέρας της.

Μία ξεχωριστή και ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση έκανε η Ιουλία Καλλιμάνη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου εμφανίζεται στο πλευρό της μητέρας της τραγουδώντας μερικές από τις επιτυχίες της.

Η ερμηνεύτρια με την χαρακτηριστική χροιά στη φωνή της, ξεκίνησε να τραγουδάει το «Που πας κορίτσι μου» και το «Θέλω να φύγει», με τη μητέρα της να «σιγοντάρει» την ερμηνεία της, προσθέτοντας τη δική της πινελιά στα δύο κομμάτια.

Στη λεζάντα της δημοσίευσή της η τραγουδίστρια έγραψε: «Άμα έχεις νταλκά. Σ' αγαπώ μαμά μου».

{https://www.tiktok.com/@iouliakallimani_official/video/7603083926768504067}