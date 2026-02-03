Οι δηλώσεις τις Μελίνας Ασλανίδου μετά από την περιπέτεια με την υγεία της.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε η Μελίνα Ασλανίδου, όπου και αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της που την ανάγκασε να ακυρώσει ορισμένες προγραμματισμένες εμφανίσεις της.

Ειδικότερα, στις 21 Ιανουαρίου, η ερμηνεύτρια, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας ανακοίνωσε την ακύρωση των εμφανίσεών της λόγω υγείας.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, διευκρίνισε πως δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο πίστευαν αρχικά, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε ορισμένες ημέρες αφωνίας.

«Κανονικά έλεγα περισσότερα τραγούδια, αλλά λόγω της κατάστασης που πέρασα, είπα πολύ λιγότερα. Είπα τέσσερα από τα τραγούδια που λατρεύω του Κώστα Λειβαδά…», είπε αρχικά για την συναυλία – αφιέρωμα στον Κώστα Λειβαδά.

«Είμαι καλά στην υγεία μου, δόξα τω Θεώ. Χρειάστηκε να κάνω 15 μέρες αφωνία και όλα καλά. Δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο είπαμε στην αρχή. Ίσως δεν είχαμε δει καλά αρχικά», κατέληξε η Μελίνα Ασλανίδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg56ses4en0p?integrationId=40599y14juihe6ly}