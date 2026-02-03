Αν και τα μέτρα θα ισχύουν μόνο για μοντέλα που πωλούνται στην κινεζική αγορά, το τεράστιο εκτόπισμα της χώρας στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία σημαίνει ότι η κίνηση αυτή είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο διεθνώς.

Η Κίνα απαγόρευσε τα κρυφά χερούλια στις πόρτες των ηλεκτρικών οχημάτων κι έγινε η πρώτη χώρα που σταματά τη χρήση των αμφιλεγόμενων αυτών σχεδίων, τα οποία έγιναν δημοφιλή από την Tesla του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ.

Η απόφαση έρχεται την ώρα που τα ηλεκτρικά οχήματα βρίσκονται στο μικροσκόπιο αρχών ασφάλειας παγκοσμίως, μετά από σειρά θανατηφόρων περιστατικών, μεταξύ των οποίων δύο δυστυχήματα στην Κίνα με ηλεκτρικά οχήματα της Xiaomi, στα οποία υπήρξαν υποψίες ότι βλάβες στην παροχή ρεύματος εμπόδισαν το άνοιγμα των θυρών.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα αυτοκίνητα θα επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση μόνο εφόσον διαθέτουν μηχανικό μηχανισμό ανοίγματος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των θυρών, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027 και απαιτούν το εξωτερικό κάθε πόρτας επιβατών, εκτός του πορτμπαγκάζ, να διαθέτει εσοχή διαστάσεων τουλάχιστον 6 εκατοστών επί 2 εκατοστών επί 2,5 εκατοστών, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στο χερούλι.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις διαστάσεων τουλάχιστον 1 εκατοστού επί 0,7 εκατοστών που να δείχνουν πώς ανοίγει η πόρτα.

Τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη εγκριθεί από τις αρχές και βρίσκονται στα τελικά στάδια εισόδου στην κινεζική αγορά θα έχουν στη διάθεσή τους ακόμη δύο χρόνια για να αναβαθμίσουν τον σχεδιασμό τους.

Τα κρυφά χερούλια χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγορά οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) της Κίνας, η οποία περιλαμβάνει ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά, καθώς και οχήματα που κινούνται με κυψέλες καυσίμου.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η κρατικά ελεγχόμενη εφημερίδα China Daily, τα κρυφά χερούλια υπάρχουν σε περίπου 60% των 100 πιο εμπορικών σε πωλήσεις NEV.

Στο μικροσκόπιο και σε ΗΠΑ - Ευρωπαϊκή Ένωση

Αξίζει να σημειωθεί πως τα χερούλια της Tesla βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση από τις αμερικανικές αρχές οδικής ασφάλειας, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης αντίστοιχων κανόνων.

Τον Νοέμβριο, η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) ξεκίνησε έρευνα με επίκεντρο τα ηλεκτρικά χερούλια θυρών της Tesla, ανταποκρινόμενη σε αναφορές ότι σταμάτησαν αιφνιδίως να λειτουργούν, αφήνοντας παιδιά παγιδευμένα μέσα στα αυτοκίνητα.

Η NHTSA ανέφερε ότι είχε λάβει εννέα καταγγελίες για τα χερούλια στο Model Y του 2021, το βασικό μοντέλο της εταιρείας.

Σε τέσσερις από τις περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων κατέφυγαν στο σπάσιμο του παραθύρου για να επιλύσουν το πρόβλημα.