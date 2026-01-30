Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς απλώνουν δίχτυα στην Κίνα και ο Ντόναλντ Τραμπ... θυμώνει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα ήταν «επικίνδυνο» για το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει «δουλειές» με την Κίνα, καθώς ο Κιρ Στάρμερ ενισχύει τους οικονομικούς δεσμούς με το Πεκίνο κατά την επίσκεψή του στην ασιατική χώρα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, με στόχο τη βελτίωση της διμερούς σχέσης.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τις προσπάθειες προσέγγισης της Κίνας από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε: «Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουν αυτό, και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, νομίζω, για τον Καναδά να μπει σε επιχειρηματικές σχέσεις με την Κίνα».

Πρόσθεσε ότι ο Καναδάς τα πηγαίνει «άσχημα», υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορείς να βλέπεις την Κίνα ως τη λύση».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2017037155856523524?s=20}

Ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, επισκέφθηκε την Κίνα νωρίτερα τον Ιανουάριο, καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν στενότερους οικονομικούς δεσμούς, καταλήγοντας σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τη μείωση δασμών σε επιλεγμένα προϊόντα. Ο Ν. Τραμπ απείλησε τον Καναδά με δασμούς 100% στις εξαγωγές, εάν η Οτάβα συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα, ωστόσο ο Μ. Κάρνεϊ αρνήθηκε ότι υπάρχουν τέτοια σχέδια.

Ο Κιρ Στάρμερ θα συναντηθεί σήμερα Παρασκευή με επιχειρηματικούς φορείς στο Πεκίνο.

Αργότερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στη Σαγκάη πριν αναχωρήσει για το Τόκιο, όπου θα συναντήσει την Ιαπωνίδα ομόλογό του, Σαναέ Τακαΐτσι, σε επίσημο δείπνο εργασίας.

Ενόψει του ταξιδιού του, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στο Bloomberg ότι δεν θα επιλέξει ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο: «Συχνά με καλούν να διαλέξω ανάμεσα σε χώρες. Δεν το κάνω αυτό», τόνισε.

«Έχουμε πολύ στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Φυσικά θέλουμε και θα διατηρήσουμε αυτές τις επιχειρηματικές σχέσεις, παράλληλα με τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.

»Από την άλλη, το να βάζεις απλώς το κεφάλι στην άμμο και να αγνοείς την Κίνα, όταν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, δεν είναι λογικό».

Στο πλαίσιο συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την επίσκεψη, οι δασμοί στο σκωτσέζικο ουίσκι αναμένεται να μειωθούν στο μισό, στο 5%, ενώ οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που επισκέπτονται την Κίνα για λιγότερες από 30 ημέρες δεν θα χρειάζονται πλέον βίζα.

Το ταξίδι του Στάρμερ στην Κίνα είναι το πρώτο Βρετανού πρωθυπουργού από το 2018.

