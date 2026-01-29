Οι Βρετανοί θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Κίνα για έως και 30 ημέρες χωρίς βίζα.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, εξασφάλισε συμφωνία για ταξίδια χωρίς βίζα των Βρετανών πολιτών προς την Κίνα κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, οι Βρετανοί θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Κίνα για έως και 30 ημέρες χωρίς βίζα. Το μέτρο θα ισχύει τόσο για τουρίστες όσο και για επαγγελματίες ταξιδιώτες και φέρνει το Ηνωμένο Βασίλειο στο ίδιο καθεστώς με 50 άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις ζητούν εδώ και καιρό τρόπους να επεκτείνουν την παρουσία τους στην Κίνα. Θα τους διευκολύνουμε να το κάνουν, μεταξύ άλλων με πιο χαλαρούς κανόνες βίζας για βραχυπρόθεσμα ταξίδια, στηρίζοντάς τους να επεκταθούν στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στο εσωτερικό».

Ο Κιρ Στάρμερ και ο Σι Τζίνπινγκ συμφώνησαν επίσης να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας για το εμπόριο υπηρεσιών, η οποία θα καθορίζει σαφείς κανόνες για τις βρετανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα.

Η συμφωνία για τις βίζες θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική όσον αφορά τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία ανακοινώνεται την ώρα που ο Στάρμερ πιέζει για επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο - σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς που έχουν πλήξει τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αρκετές πολιτικές προσωπικότητες έχουν επίσης ζητήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να υψώσει περαιτέρω εμπόδια απέναντι στην Κίνα, λόγω προσπαθειών κλοπής βρετανικών πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και λόγω παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ, όπου ο ακτιβιστής και Βρετανός πολίτης Τζίμι Λάι έχει φυλακιστεί.

Με πληροφορίες από Independent