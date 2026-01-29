Το συνολικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 246,9 δισ. ευρώ.

Αύξηση κατέγραψαν οι καταθέσεις και τα ρέπος των μη Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων προς τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία τέλους περιόδου. Το συνολικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 246,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.

Η αύξηση προήλθε κυρίως από τους κατοίκους εσωτερικού, των οποίων οι καταθέσεις ανήλθαν σε 221,8 δισ. ευρώ από 215,9 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Καθοριστική ήταν η συμβολή των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, με τα υπόλοιπά τους να ενισχύονται κατά 6,2 δισ. ευρώ και να φθάνουν τα 213,2 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αύξησαν τις καταθέσεις τους κατά 4 δισ. ευρώ, ενώ τα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κατέγραψαν άνοδο κατά 2,4 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω των καταθέσεων μίας ημέρας.

Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν τα υπόλοιπα της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία περιορίστηκαν κατά 306 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 8,6 δισ. ευρώ. Πτώση σημειώθηκε τόσο στην Κεντρική Κυβέρνηση όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κοινωνική Ασφάλιση, με τις καταθέσεις μίας ημέρας να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη υποχώρηση.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης κατέγραψαν μείωση καταθέσεων κατά 69 εκατ. ευρώ, ενώ τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρουσίασαν πτώση κατά 140 εκατ. ευρώ, παρά την ενίσχυση των επενδυτικών οργανισμών, των οποίων τα υπόλοιπα αυξήθηκαν αισθητά.

Ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι καταθέσεις κατοίκων λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 256 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 6 δισ. ευρώ περίπου. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση για τους μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ, με τα υπόλοιπα να ενισχύονται κατά 846 εκατ. ευρώ και να φθάνουν τα 12,3 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω ανόδου στις λοιπές καταθέσεις και τα ρέπος.