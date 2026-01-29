Αποσπάσματα από το νέο επεισόδιο «Σόι σου».

«Το Σόι Σου» έρχεται απόψε στις 21:00 με ένα απολαυστικό, καινούργιο επεισόδιο.

Ο Μιχάλης δεν αντέχει άλλο τη συμπεριφορά του Χαμπέα και είναι έτοιμος να υπογράψει με τον «εχθρό» του!

Ο Χαμπέας τι έχει να πει γι’ αυτό;

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Ο Μιχάλης έχει φτάσει στα όρια του και σκέφτεται να κάνει το αδιανόητο: να αφήσει τα μαγαζιά του Χαμπέα και να πάει να δουλέψει… στον Μπάκα! Τον άσπονδο εχθρό του πεθερού του.

{https://www.youtube.com/watch?v=xFPQQOubxrU}

Όλοι προσπαθούν να μεταπείσουν τον Μιχάλη... αλλά ταυτόχρονα να προετοιμάσουν και τον Χαμπέα για την ανακοίνωση, η οποία καθυστερεί αδικαιολόγητα!

{https://www.youtube.com/watch?v=SflebT6Bbwg}

Θα καταφέρουν να σηκώσουν παντιέρα οι είλωτες ή θα παραδοθούν στην κρούστα ενός καλομαγειρεμένου παστίτσιου;

{https://www.youtube.com/watch?v=-x0VviekOjQ}