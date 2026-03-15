ΕΝΦΙΑ 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον φόρο.

Σήμερα αναρτώνται από την ΑΑΔΕ τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026. Την ημερομηνία για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2026 στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας μιλώντας στο MEGA.

«Η ενημέρωση που έχω από την ΑΑΔΕ είναι ότι αύριο (σ.σ. σήμερα Κυριακή) θα αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά του ΈΝΦΙΑ. Όμως, ποιος γλιτώνει φέτος ΕΝΦΙΑ; Όσοι κάτοικοι βρίσκονται στην Περιφέρεια με οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Αυτοί θα δουν, φέτος τον ΕΝΦΙΑ μειωμένο κατά 50% και του χρόνου την κατάργηση του. Είναι προϊόν και αυτός της φορολογικής μεταρρύθμισης» τόνισε με έμφαση ο κ. Κώτσηρας.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για τον ΕΝΦΙΑ 2026 τα εξής:

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο υπόχρεος για να εκτυπώσει το εκκθαριστικό του φόρου θα πρέπει να κάνει τα εξής:

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθεί την ΑΑΔΕ

Θα πρέπει να κάνει κλικ στο «Εφαρμογές» και να επιλέξει το «Πολίτες».

Θα πρέπει να πάει στο γράμμα Δ και να κλικάρει στο «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ», όπου θα βγει ένα πλαίσιο:

Κλικάρει το «Είσοδος στην Εφαρμογή» και συμπληρώνει στο «Όνομα χρήστη» το Ονοματεπώνυμο του και στους «κωδικούς πρόσβασης» τους κωδικούς του taxisnet.

Επιλέγει για έτος το 2026. Κλικάρει στο «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης» για να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει.

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Αναλυτικά:

Είτε να καταβληθεί στις 31 Μαρτίου 2026 εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.

Είτε η αποπληρωμή του να γίνει σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όπου η πρώτη δόση θα πρέπει να δοθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 και η τελευταία την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2027.

Είτε η οφειλή να υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων. Διευκρινίζεται πως αυτό αφορά μόνο όσους θα έχουν στο εκκαθαριστικό ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ καθώς η εν λόγω ρύθμιση αφορά ποσά άνω των 390 ευρώ. Και η κάθε δόση θα πρέπει να καταβάλλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα. Διευκρινίζεται πως στις μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης οι τόκοι υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 5,84% και εάν υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης, τότε θα υπάρξει μια προσαύξηση 15%. Η ρύθμιση θα ακυρωθεί και η οφειλή θα είναι ληξιπρόθεσμη εάν δύο συνεχόμενες δόσεις μείνουν απλήρωτες.