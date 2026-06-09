Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η αναβάθμιση του επαγγέλματος και η διασφάλιση ότι όσοι αναλαμβάνουν τελωνειακές εργασίες διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, γνώσεις και επαγγελματική επάρκεια.

Νέο και πιο αυστηρό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου θέτουν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, με κοινή απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων, τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας, αλλά και τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να ανατίθεται μέρος των τελωνειακών διαδικασιών σε άλλους επαγγελματίες σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η αναβάθμιση του επαγγέλματος και η διασφάλιση ότι όσοι αναλαμβάνουν τελωνειακές εργασίες διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, γνώσεις και επαγγελματική επάρκεια. Για τον λόγο αυτό δημιουργείται επίσημο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων, στο οποίο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι όλοι όσοι επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες τελωνειακής αντιπροσώπευσης.

Η αίτηση εγγραφής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως αντίγραφο ταυτότητας, απολυτήριο τουλάχιστον λυκείου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και αποδεικτικά επαγγελματικής επάρκειας. Η επάρκεια αυτή μπορεί να αποδεικνύεται είτε μέσω πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα είτε μέσω επιτυχούς ολοκλήρωσης ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος που καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τους τελωνειακούς αντιπροσώπους. Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα όπως λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, απάτη, πλαστογραφία ή άλλα οικονομικά εγκλήματα.

Αντίστοιχες υποχρεώσεις προβλέπονται και για τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Οι εταιρείες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι απασχολούν έναν ή περισσότερους αδειοδοτημένους επαγγελματίες τελωνειακούς αντιπροσώπους, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τις σχετικές εργασίες για λογαριασμό τους.

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Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους επαγγελματίες που ασκούσαν εκτελωνιστικές εργασίες πριν από την εφαρμογή του νόμου 4955/2022. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες διατηρούν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο νέο Μητρώο, εφόσον αποδείξουν ότι δραστηριοποιούνταν στον κλάδο για τουλάχιστον τρία χρόνια πριν από τον Ιούλιο του 2022 και προσκομίσουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Η απόφαση ρυθμίζει επίσης τι συμβαίνει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Εφόσον ένας επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος αδυνατεί να ολοκληρώσει μέρος των εργασιών που έχει αναλάβει, μπορεί να τις αναθέσει σε άλλον αδειοδοτημένο επαγγελματία. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του πελάτη, ειδική εξουσιοδότηση που να περιγράφει με σαφήνεια ποιες εργασίες ανατίθενται και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεσή τους.

Οι αρμόδιες τελωνειακές περιφέρειες θα είναι υπεύθυνες για την τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου, ενώ η χορήγηση της άδειας θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Με το νέο πλαίσιο η Πολιτεία επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πιο οργανωμένο και διαφανές περιβάλλον για τις τελωνειακές υπηρεσίες, ενισχύοντας παράλληλα τον έλεγχο και την αξιοπιστία του επαγγέλματος.

