Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του κλίματος διαδραματίζουν οι ευνοϊκότερες βροχοπτώσεις σε μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες και ιδιαίτερα στην Ισπανία.

Σε περίοδο μεγαλύτερης σταθερότητας εισέρχεται η παγκόσμια αγορά ελαιολάδου, αφήνοντας πίσω της τις έντονες αναταράξεις και τις ιστορικά υψηλές τιμές των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τη Deoleo, τη μεγαλύτερη εταιρεία ελαιολάδου στον κόσμο, ο εξαιρετικά δύσκολος κύκλος της περιόδου 2022-2024 έχει πλέον ολοκληρωθεί, με τις συνθήκες προσφοράς να εμφανίζονται σαφώς βελτιωμένες.

Βροχοπτώσεις

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του κλίματος διαδραματίζουν οι ευνοϊκότερες βροχοπτώσεις σε μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες και ιδιαίτερα στην Ισπανία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Deoleo, Cristóbal Valdés, εκτιμά ότι οι συνθήκες αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή παγκόσμια παραγωγή στην επόμενη συγκομιδή και, κατ’ επέκταση, για πιο ισορροπημένη προσφορά.

Η αποκλιμάκωση είναι ήδη αισθητή στις τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα, η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στην Ισπανία διαμορφώνεται περίπου στα 3,9 ευρώ το κιλό, ακολουθώντας πτωτική πορεία από την αρχή του έτους. Η εικόνα απέχει σημαντικά από τον Ιανουάριο του 2024, όταν οι τιμές χονδρικής είχαν εκτοξευθεί στο ιστορικό υψηλό των 9,3 ευρώ ανά κιλό. Το σχετικό γράφημα στη σελίδα 4 του δημοσιεύματος αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πτώση των ισπανικών τιμών.

Ανάπτυξη πωλήσεων

Η μεγαλύτερη σταθερότητα στην προσφορά αναμένεται να προσφέρει περισσότερη προβλεψιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και να συμβάλει στην ανάκαμψη της κατανάλωσης. Ήδη στις ΗΠΑ αυξάνεται ο αριθμός των νοικοκυριών που αγοράζουν ελαιόλαδο, ενώ η Deoleo αποδίδει μέρος της ανάπτυξης των πωλήσεων και σε νέες, πιο εύχρηστες συσκευασίες. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συσκευασίες τύπου squeeze αντιπροσωπεύουν ήδη το 40% της ανάπτυξης της συγκεκριμένης κατηγορίας στην αμερικανική αγορά.

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Παρά τη θετικότερη εικόνα, πάντως, οι αβεβαιότητες δεν έχουν εξαφανιστεί. Η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, αλλά και οι πιέσεις από ασθένειες και παράσιτα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, διατηρώντας τον κίνδυνο έντονων διακυμάνσεων της παγκόσμιας παραγωγής από τη μία ελαιοκομική περίοδο στην άλλη.