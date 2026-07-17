Πακέτα φιλοξενίας για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 από τις πλατφόρμες μεταπωλήσεων ξεπερνούν τις 170.000 ευρώ.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπά στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

Από την αρχή της διοργάνωσης, ένα θέμα το οποίο μονοπώλησε αρκετά τη συζήτηση είναι οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες «ξεφεύγουν» δραματικά σε σχέση με το Μουντιάλ στο Κατάρ το 2022.

Σύμφωνα με το Athletic, όταν η FIFA διέθεσε τα πρώτα εισιτήρια, οι τιμές κυμαίνονταν από 3.620 ευρώ για τις πιο απομακρυσμένες θέσεις και έως 5.780 ευρώ. για τις καλύτερες. Στη συνέχεια αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, με την κορυφαία κατηγορία να φτάνει τα 9.440 ευρώ.

Ωστόσο, οι τιμές μεταπώλησης έχουν εκτοξευθεί ακόμη υψηλότερα. Σύμφωνα με στοιχεία της SeatGeek, η μέση τιμή αγοράς εισιτηρίου για τον τελικό ανέρχεται στα 10.950 ευρώ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το Super Bowl του 2024, όπου η μέση τιμή ήταν στα 9.050 ευρώ.

Ακόμη και το φθηνότερο διαθέσιμο εισιτήριο στη μεταπώληση αγορά κοστίζει περίπου 6.520 ευρώ, ενώ οι καλύτερες θέσεις ξεπερνούν τα 10.300 ευρώ.

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Οι αναλυτές της αγοράς αποδίδουν τη μεγάλη ζήτηση τόσο στη διεθνή απήχηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου όσο και στο γεγονός ότι ο αγώνας ενδέχεται να είναι ο τελευταίος του Λιονέλ Μέσι σε Μουντιάλ. Παράλληλα, σχεδόν το 20% των εισιτηρίων που πωλήθηκαν μέσω της StubHub αγοράστηκαν από φιλάθλους εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, ποσοστό πολλαπλάσιο από εκείνο του Super Bowl.

Οι τιμές στην επίσημη πλατφόρμα της FIFA

Παρά τις υψηλές τιμές, η αγορά μέσω της επίσημης πλατφόρμας της FIFA παραμένει σαφώς οικονομικότερη από τη μεταπώληση.

Σύμφωνα με το Goal.com, το φθηνότερο διαθέσιμο εισιτήριο στην επίσημη πλατφόρμα κοστίζει περίπου 1.740 ευρώ, ενώ οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία 1 (προνομιακές θέσεις στο κάτω διάζωμα): από περίπου 5.780 ευρώ, με ορισμένα premium εισιτήρια να φτάνουν έως περίπου 28.330 ευρώ.

Κατηγορία 2 (κάτω και άνω διάζωμα στις γωνίες): περίπου 3.620 ευρώ.

Κατηγορία 3 (άνω διάζωμα πίσω από τις εστίες): περίπου 2.400 ευρώ.

Κατηγορία 4 (οι πιο απομακρυσμένες θέσεις): περίπου 1.740 ευρώ.

Οι τιμές μεταπώλησης έχουν... ξεφύγει

Η FIFA επέλεξε να μην επιβάλει ανώτατο όριο στις τιμές μεταπώλησης μέσω της επίσημης πλατφόρμας, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση των ποσών.

Έτσι, το φθηνότερο εισιτήριο που απλώς εξασφαλίζει την είσοδο στο MetLife Stadium κυμαίνεται μεταξύ 6.870 και 8.390 ευρώ, ενώ η μέση τιμή μεταπώλησης διαμορφώνεται περίπου στις 9.690 ευρώ.

Για όσους επιθυμούν θέσεις υψηλής κατηγορίας, το κόστος ξεκινά από περίπου 12.900 ευρώ, ενώ τα ακριβότερα premium πακέτα φτάνουν περίπου τις 32.650 ευρώ.

Παράλληλα, σε άλλες διεθνείς πλατφόρμες μεταπώλησης έχουν εμφανιστεί υπερπολυτελή πακέτα φιλοξενίας που αγγίζουν ακόμη και τις 172.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί ιστορικό υψηλό για αθλητική διοργάνωση.