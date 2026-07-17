Η αγκαλιά της Αλεξάνδρας Νίκα στα παιδιά της.

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αλεξάνδρα Νίκα και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνο Αργυρό, καθώς πριν από περίπου έναν μήνα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά.

Η γνωστή επιχειρηματίας μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, αποκαλύπτοντας στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα.

Αυτή τη φορά, επέστρεψε με μία τρυφερή φωτογραφία την οποία δημοσίευσε μέσω Instagram story.

Σε αυτή, απεικονίζεται να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, Βασίλη και με το άλλο χέρι να κρατά τη νεογέννητης κόρη, Μιράντα.

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Η μικρή Μιράντα, στις 8 Ιουλίου, έγινε μόλις ενός μήνα και οι γονείς της φρόντισαν να το γιορτάσουν με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε η Νίκα, αποκάλυψε την τούρτα που ετοίμασε για το μωρό της, απαθανατίζοντας τα μικρά της ποδαράκια.

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Μάλιστα, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, δημοσίευσε μερικές από τις πιο τρυφερές εικόνες που προστέθηκαν στη συλλογή της τον μήνα του Ιουνίου.

Σε αυτές, απεικονίζεται να κρατά στα χέρια της τη μικρή Μιράντα, ενώ σε άλλες απαθανατίζει το γιο της να κρατάει στα χέρια του την αδερφή του.

«Λίγες στιγμές από τον Ιούνιο μας. Με λίγο ύπνο, πολλές αγκαλιές, παιχνίδια παντού και πολλή αγάπη... Από εκείνες τις μέρες που περνούν γρήγορα αλλά μένουν για πάντα», έχει προσθέσει στη σχετική λεζάντα.

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