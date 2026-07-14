Κοινές διακοπές απολαμβάνουν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Μία από τις πιο όμορφες και χαλαρές στιγμές της κοινής τους ζωής φαίνεται πως απολαμβάνουν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, καθώς όπως όλα δείχνουν ετοίμασαν τις βαλίτσες τους για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Το ζευγάρι μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμιότυπα και εικόνες από τις διακοπές τους σε ελληνικούς προορισμούς, αλλά και την καθημερινότητά τους.

Σήμερα ωστόσο, ο γνωστός επιχειρηματίας προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου, ο Αλεξάνδρου δημοσίευσε ένα Instagram story στο οποίο απεικονίζονται χαμογελαστοί να ποζάρουν μπροστά από την κάμερα φορώντας τα μαγιό τους.

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Η Ρία Ελληνίδου, στέκεται πίσω από τον σύντροφό της έχοντας ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της, φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι, ενώ ο επιχειρηματίας, γέρνει ελαφρώς το κεφάλι του προς το μέρος της.

Το ζευγάρι, αν και αρχικά προσπάθησε να κρατήσει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας τη σχέση τους, πλέον μοιράζονται συχνά κοινές τους στιγμές με τους ακόλουθούς τους.

Στις 18 Μαΐου μάλιστα, δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο από τον εορτασμό των γενεθλίων τους και τις εντυπωσιακές τους, ίδιες, τούρτες που είχαν, καθώς γιορτάζουν με μία μόλις ημέρα διαφορά.