Οργάνωση προσέφυγε στη δικαιοσύνη και άλλαξε τη μοίρα δύο χρυσόψαρων.

Κανείς δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στα δύο χρυσόψαρα που βρίσκονταν μέσα σε γυάλινη προθήκη, στην πρόσοψη ενός εστιατορίου σούσι στο Μπουένος Άιρες. Μέχρι που κάποιος παρατήρησε ότι ήταν εκτεθειμένα στον ήλιο και τον θόρυβο.

Κάπως έτσι άλλαξε η μοίρα των δύο ψαριών, των Fede και Magui, αφού μια ΜΚΟ ανέλαβε δράση, που οδήγησε στην απόφαση δικαστηρίου το οποίο έκρινε ότι τα χρυσόψαρα έχουν αισθήματα και δικαιώματα.

«Όποιος περαστικός σταματούσε και κοιτούσε θα μπορούσε να δει ότι δεν ήταν κατάλληλο για τα ψάρια», δήλωσε ο Ματίας Τρουφέρο της οργάνωσης Jaulas Vacías η οποία στο καταφύγιό της φιλοξενεί περισσότερα από 200 ζώα τα οποία έχουν διασωθεί.

Η οργάνωση προσέφυγε στη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας ότι οι συνθήκες που ζούσαν αυτά τα ψάρια παραβίαζαν τον νόμο της Αργεντινής κατά της κακοποίησης ζώων. Τελικά, έπεισαν το δικαστήριο να μετακινηθούν τα ψάρια σε πιο κατάλληλο σημείο. Το προσωπικό του εστιατορίου δεν προέβαλε ενστάσεις σε αυτή την αλλαγή, ανέφερε ο Τρουφέρο.

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Το να βάζεις δύο ψάρια σε γυάλινη προθήκη είναι «πάνω- κάτω το ίδιο με το να βάζεις δύο πολικές αρκούδες σε κλουβί μέσα σε σάουνα», δήλωσε ο Κάρλος Χοσέ Άγα, ένας από τους ειδικούς που βοήθησαν στη διάσωση και ο οποίος τελικά υιοθέτησε τα χρυσόψαρα.

Πλέον, οι Fede και Magui μετακινήθηκαν από τη γυάλινη προθήκη χωρητικότητας 40 λίτρων σε ένα ενυδρείο 2.500 λίτρων στο σπίτι του Άγα. Το δικαστήριο έκρινε ότι θα παραμείνουν στη φροντίδα του, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι τα χρυσόψαρα έχουν προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον.

Η απόφαση για τα χρυσόψαρα δημιουργεί δεδικασμένο

Το ζήτημα όμως δεν ήταν μόνο η μεταφορά των χρυσόψαρων, αλλά και να αναγνωριστεί πως έχουν δικαιώματα. «Στην αρχή της υπόθεσης, ζητήσαμε πέρα από τη μεταφορά των ψαριών σε ασφαλή και κατάλληλη τοποθεσία, να κηρυχθούν υποκείμενα του νόμου» ή «όντα με αισθήματα», εξήγησε ο Τρουφέρο. Με άλλα λόγια, ήθελαν να πάψουν τα ψάρια να αναγνωρίζονται απλώς ως «αντικείμενα» βάσει του νόμου και να γίνουν όντα με δικαιώματα. Η απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο για παρόμοια ζώα που ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες.

Όσο για το αν είναι παράνομο να έχει κάποιος χρυσόψαρο στο σπίτι, αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες, επισήμανε ο Τρουφέρο. «Δεν είναι παράνομο να έχεις ένα ψάρι σε ενυδρείο. Είναι όμως παράνομο να ζει σε συνθήκες που συνιστούν κακομεταχείριση ή σκληρότητα. Για παράδειγμα, ανεπαρκής χώρος ή τροφή και άλλες πράξεις», εξήγησε.

Επιπλέον, εάν πρόκειται για εξωτικό είδος, η κατοχή του θα μπορούσε να απαγορεύεται εάν εμπίπτει στους νόμους περί άγριας ζωής, που ισχύουν σε πολλές χώρες, συμπλήρωσε.

{https://www.facebook.com/reel/1503775240945163/?s=single_unit}

Πηγή: CNN