Κτηνίατρος αναισθητοποίησε το ζώο και αφαίρεσε το δίχτυ ψαρέματος.

Τη βοήθεια της ΑΝΙΜΑ χρειάστηκε ένα πλατώνι στο νησάκι Μονή, απέναντι από την Αίγινα, το οποίο εντοπίστηκε με ένα δίχτυ ψαρέματος μπλεγμένο στα κέρατά του.

Πρόκειται για ένα από τα ενήλικα αρσενικά πλατώνια του νησιού, που έδειχνε ιδιαίτερα ενοχλημένο από το δίχτυ, αλλά δεν ήταν εφικτό, ούτε ασφαλές, να το πλησιάσουν προκειμένου να το αφαιρέσουν.

Έτσι, ζητήθηκε η βοήθεια της ΑΝΙΜΑ και στο νησάκι έσπευσε ο κτηνίατρος της οργάνωσης, Γρηγόρης Μαρκάκης, προκειμένου να αναισθητοποιήσει με ασφάλεια το ζώο.

Η αναισθησία, η αφαίρεση του διχτυού και η ανάνηψη του ζώου κύλησαν ομαλά και το πλατώνι πλέον είναι ασφαλές, αναφέρει η οργάνωση σε ανάρτηση, που τονίζει πως καθοριστική υπήρξε η συμβολή των δασονόμων, των εργαζομένων στο beach bar της Μονής, που εντόπισαν το ζώο, αλλά και των βαρκάρηδων που μετέφεραν εγκαίρως στον κτηνίατρο στο νησί.

«Ένα περιστατικό που καταδεικνύει τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης απόρριψης αλιευτικού εξοπλισμού, αλλά και τα οφέλη των σωστών συνεργασιών», καταλήγει η ΑΝΙΜΑ στην ανάρτηση.

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Δείτε ΕΔΩ το βίντεο της ΑΝΙΜΑ με την περιπέτεια του πλατωνιού.