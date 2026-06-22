Χειροπέδες σε έναν 26χρονο πέρασαν αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στην Αίγινα την Πέμπτη (18/06), ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη έγινε κατόπιν εκτέλεσης σχετικού εντάλματος, ενώ η ανήλικη είχε συμπληρώσει το 12ο αλλά όχι το 15ο έτος της ηλικίας της.
Ο 26χρονος φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείες πράξεις σε βάρος της ανήλικης από τον Αύγουστο του 2025.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.