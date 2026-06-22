Ο 26χρονος φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείες πράξεις σε βάρος της ανήλικης από τον Αύγουστο του 2025.

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο πέρασαν αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στην Αίγινα την Πέμπτη (18/06), ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη έγινε κατόπιν εκτέλεσης σχετικού εντάλματος, ενώ η ανήλικη είχε συμπληρώσει το 12ο αλλά όχι το 15ο έτος της ηλικίας της.

Ο 26χρονος φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείες πράξεις σε βάρος της ανήλικης από τον Αύγουστο του 2025.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.